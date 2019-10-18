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У Польщі викрили 88 українців, які працювали в компанії без необхідних дозволів

У Польщі викрили 88 українців, які працювали в компанії без необхідних дозволів
У Польщі викрили українців, які працювали в компанії без необхідних дозволів.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, на підприємстві, що займається агропродовольчою переробкою на території Островецького повіту працювало загалом 92 іноземця, але претензій щодо законності працевлаштування не виявили лише у 3-х із них.

Інші 89 осіб, серед яких було 88 українців та 1 громадянин Грузії, тепер матимуть проблеми. Прикордонники дійшли висновку, що вони працювали без необхідних дозволів. У частини з них були на руках “освядчення”, однак насправді люди виконували зовсім іншу роботу, ніж ту, яка була там зазначена. Це також є порушенням закону щодо працевлаштування іноземців.

Подальшу долю всіх 88 громадян України визначать після завершення розгляду справи, порушеної в рамках Кодексу про дрібні правопорушення. Що ж стосується власника компанії, який дав їм не зовсім легальну роботу, то покарання для нього визначить суд, куди скерують справу.

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Теги: Польща, українці, робота
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