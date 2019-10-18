У Польщі викрили 88 українців, які працювали в компанії без необхідних дозволів





Як пoвідoмляє



Інші 89 осіб, серед яких було 88 українців та 1 громадянин Грузії, тепер матимуть проблеми. Прикордонники дійшли висновку, що вони працювали без необхідних дозволів. У частини з них були на руках “освядчення”, однак насправді люди виконували зовсім іншу роботу, ніж ту, яка була там зазначена. Це також є порушенням закону щодо працевлаштування іноземців.



Подальшу долю всіх 88 громадян України визначать після завершення розгляду справи, порушеної в рамках Кодексу про дрібні правопорушення. Що ж стосується власника компанії, який дав їм не зовсім легальну роботу, то покарання для нього визначить суд, куди скерують справу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі викрили українців, які працювали в компанії без необхідних дозволів.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, на підприємстві, що займається агропродовольчою переробкою на території Островецького повіту працювало загалом 92 іноземця, але претензій щодо законності працевлаштування не виявили лише у 3-х із них.Інші 89 осіб, серед яких було 88 українців та 1 громадянин Грузії, тепер матимуть проблеми. Прикордонники дійшли висновку, що вони працювали без необхідних дозволів. У частини з них були на руках “освядчення”, однак насправді люди виконували зовсім іншу роботу, ніж ту, яка була там зазначена. Це також є порушенням закону щодо працевлаштування іноземців.Подальшу долю всіх 88 громадян України визначать після завершення розгляду справи, порушеної в рамках Кодексу про дрібні правопорушення. Що ж стосується власника компанії, який дав їм не зовсім легальну роботу, то покарання для нього визначить суд, куди скерують справу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію