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У Польщі суд виправдав трьох українців, яких звинуватили у розбійних нападах

У Польщі суд виправдав трьох українців, яких звинуватили у розбійних нападах
Окружний суд у Любліні (Польща) визнав невинними трьох українців, яких звинуватили у розбійних нападах у місті Хелм 2018 року.

Суд вирішив, що єдиний доказ у справі є недостатнім. Йдеться про «розпізнання голосу» зловмисників одною із жертв нападу, - пише Польське радіо.

"У польському законодавстві існує поняття презумпції невинуватості", – сказав суддя Бартош Камєняк.

"У ситуації, коли маємо справу з таким специфічним доказом, як "розпізнання голосу", суд мав сумніви. Це розпізнавання виглядало так, що в одному залі, перегородженому матрацом, з одного боку стояли жертви, а з другого – підозрювані. Підозрюваних попросили прочитати фрагменти розмови, схожої на ту, яка була під час нападу. Ця процедура не відповідала правилам", - розповів суддя.

Суд підкреслив, що проведена експертиза не вказала однозначно, що це підозрювані вчинили розбій. Справа стосується нападу з 2018 року в місті Холм. Тут сталося кілька нападів на приватні будинки та крадіжок. Злочинці зв’язували своїх жертв та знущалися над ними.

Суд наказав звільнити трьох громадян України з тимчасового арешту. Адвокат чоловіків заявив, що вимагатиме компенсації за два роки, які чоловіки провели в арешті.

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Теги: Суд, Польща, українці
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