У центральному парку Луцька хочуть облаштувати легкоатлетичний манеж





Про це повідомив президент Федерації легкої атлетики України Ігор Гоцул, пише



"Не так давно міськрада прийняла рішення про виділення великої ділянки землі під будівництво спортивного комплексу – мова йде про басейн, зал і низку інших об’єктів. У зв’язку з цим я попросив про термінову зустріч з керівництвом міста, оскільки ще з самого початку нашої роботи з проектом стадіону в Луцьку, ми обговорювали необхідність спробувати зробити тут повний цикл: домогтися, аби в місті був не лише стадіон, але й легкоатлетичний манеж", – зазначив він.



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Разом із президентом Федерації легкої атлетики у Волинській області Володимиром Рудюком, Гоцул зустрівся з керівництвом Луцька, щоб обговорити перспективи манежу:



"І на цьому етапі зустріли зацікавленість в тому, щоб наш запит було поставлено на порядок денний".



Також Гоцул назвав подальші кроки обох сторін:



"Ми готуємо технічні завдання, які будуть передані до Луцьку, параметри цієї споруди. Також контактуватимемо з Міжнародною федерацією, щоб вона порекомендувала Луцьку кваліфікованих проектантів для такого складного і багатофункціонального об’єкта. Ми домовилися, що будемо постійно координувати наші зусилля і далі просувати цей напрямок".



Нагадаємо, що територію у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, де свого часу був іподром, віддали комунальному закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву плавання Луцької міської ради». На цьому місці планують звести спортивний комплекс.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На іподромі у Луцьку, окрім спортивного комплексу з 50-метровим басейном, можуть облаштувати легкоатлетичний манеж.Про це повідомив президент Федерації легкої атлетики України, пише ІА "Конкурент" "Не так давно міськрада прийняла рішення про виділення великої ділянки землі під будівництво спортивного комплексу – мова йде про басейн, зал і низку інших об’єктів. У зв’язку з цим я попросив про термінову зустріч з керівництвом міста, оскільки ще з самого початку нашої роботи з проектом стадіону в Луцьку, ми обговорювали необхідність спробувати зробити тут повний цикл: домогтися, аби в місті був не лише стадіон, але й легкоатлетичний манеж", – зазначив він.Разом із президентом Федерації легкої атлетики у Волинській області Володимиром Рудюком, Гоцул зустрівся з керівництвом Луцька, щоб обговорити перспективи манежу:"І на цьому етапі зустріли зацікавленість в тому, щоб наш запит було поставлено на порядок денний".Також Гоцул назвав подальші кроки обох сторін:"Ми готуємо технічні завдання, які будуть передані до Луцьку, параметри цієї споруди. Також контактуватимемо з Міжнародною федерацією, щоб вона порекомендувала Луцьку кваліфікованих проектантів для такого складного і багатофункціонального об’єкта. Ми домовилися, що будемо постійно координувати наші зусилля і далі просувати цей напрямок".Нагадаємо, щоде свого часу був іподром, віддали комунальному закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву плавання Луцької міської ради». На цьому місці планують звести спортивний комплекс.

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