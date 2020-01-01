У Турійському районі школу закрили на карантин





Про це інформують у Facebook на сторінці школи, пише



Заклад освіти у Дулібах на карантині буде до 9 березня 2020 року.



До слова, через коронавірус голові Турійської РДА порадили обмежити масові заходи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів села Дуліби Турійського району тимчасово призупинили навчання.Про це інформують у Facebook на сторінці школи, пише "Район. Турійськ". Заклад освіти у Дулібах на карантині буде до 9 березня 2020 року.До слова, через коронавірус голові Турійської РДА порадили обмежити масові заходи.

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