У Турійському районі школу закрили на карантин
Сьогодні, 14:10
У зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів села Дуліби Турійського району тимчасово призупинили навчання.
Про це інформують у Facebook на сторінці школи, пише "Район. Турійськ".
Заклад освіти у Дулібах на карантині буде до 9 березня 2020 року.
До слова, через коронавірус голові Турійської РДА порадили обмежити масові заходи.
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Про це інформують у Facebook на сторінці школи, пише "Район. Турійськ".
Заклад освіти у Дулібах на карантині буде до 9 березня 2020 року.
До слова, через коронавірус голові Турійської РДА порадили обмежити масові заходи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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