вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Турійському районі школу закрили на карантин

У Турійському районі школу закрили на карантин
У зв'язку з складною епідеміологічною ситуацією у загальноосвітній школі І-ІІ ступенів села Дуліби Турійського району тимчасово призупинили навчання.

Про це інформують у Facebook на сторінці школи, пише "Район. Турійськ".

Заклад освіти у Дулібах на карантині буде до 9 березня 2020 року.

До слова, через коронавірус голові Турійської РДА порадили обмежити масові заходи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Турійський район, карантин, школа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як не захворіти на коронавірус, грип чи ГРВІ: поради лікаря для волинян
У Волинській обласній клінічній лікарні відтепер оперуватимуть сітківку ока
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У квартирі лучанина знайшли понад 300 літрів сурогату
Сьогодні, 14:30
Двоє злодіїв з Волині обікрали квартиру у Рівному. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:17
У Турійському районі школу закрили на карантин
Сьогодні, 14:10
В Україні перевіряють ще 10 людей на новий коронавірус
Сьогодні, 13:55
Волинянам вручили державні нагороди
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
Чи запровадять карантин у школах Нововолинська Чи запровадять карантин у школах Нововолинська
26 лютий, 08:11
У Луцьку школу №4 закривають на карантин У Луцьку школу №4 закривають на карантин
30 січень, 13:52
На Волині 30 шкіл і майже півтора десятка садочків закрили на карантин На Волині 30 шкіл і майже півтора десятка садочків закрили на карантин
29 січень, 22:22
У волинському селі оголосили карантин У волинському селі оголосили карантин
24 січень, 22:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Викрили завербованих Росією агентів, які «зливали» інформацію про волинські військові об'єкти. ФОТО, ВІДЕО
04 березень, 14:53
 1
На Рівненщині під час риболовлі один чоловік потонув, а іншого – врятували
Сьогодні, 15:34
 0
Священник розповів волинянам, що категорично не можна їсти у дні Великого посту
Сьогодні, 15:25
 0
До 8 березня «Укрзалізниця» призначила 22 додаткові поїзди
Сьогодні, 15:11
 0
У Луцьку із зачиненої автівки визволили дитину
Сьогодні, 15:03
 0
Медіа
відео
1/8