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На Волині незаконно зрізали пів сотні дерев

На Волині незаконно зрізали пів сотні дерев
На Ковельщині чорний лісоруб незаконно зрізав 50 вільх.

29 лютого, близько 11 години дня працівники поліції Ковельського ВП неподалік Ковеля зупинили автомобіль марки «Газель», який був завантажений свіжозрізаними деревами породи вільха. Коли порахували вантаж, то виявили 50 штук стовбурів діаметром від 8 до 50 см, - пише ПроКовель.

У ході розслідування встановили, що затриманий без документів перевозив незаконно зрубані дерева на авто, котре належить іншій особі.

Горе-«лісоруб» пояснив, що зрізав ліс на ділянці, яку потрібно було очистити від дерев та чагарників. Так йому сказав знайомий, якому начебто вона і належить та має кадастровий номер. Затриманий навіть погодився показати місце злочину. Для повноти розслідування справи правоохоронці взяли з собою стовбур одного з дерев діаметром 38 см. Однак у ході огляду території даної земельної ділянки жодного пня такого розміру виявлено не було.

Слідчий клопотав перед судом накласти арешт на затриманий автомобіль та 50 стовбурів дерев породи вільха, які виявили в багажному відділенні транспортного засобу.

Суд дозволив арештувати вилучене майно.

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Теги: ліс, Ковель
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