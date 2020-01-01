10-річного сина померлого волинського Героя виховує бабуся: закликають допомогти дитині

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.10 березня відзначить 11-ий день народження. Він – син захисника України, котрий влітку 2014 року був мобілізований в зону АТО у складі 128-ї мукачівської гірсько-піхотної бригади і пройшов бойове хрещення з окупантами під Дебальцево та Ольховаткою Донецької області. Взимку 2015 року під час бойових операцій отримав кілька поранень та контузію і після лікування, ставши інструктором, навчав молодих бійців на полігоні, передаючи свій військовий досвід. Проте, на жаль, 25 травня 2015 року Андрій Олександрович у віці 32 роки раптово помер у своїй частині від гострої серцевої недостатності. Без батька залишилось четверо дітей, котрих опікуном є бабуся.Дмитрик – третя дитина у сім’ї. Він навчається у третьому класі. Серед улюблених шкільних предметів – математика, інформатика, фізкультура, читання та українська мова. Трохи гірше освоює природознавство.Найбільшим захопленням Дмитрика на даний час є футбол. Спільно зі старшим братом Максимом вони відвідують спортивний гурток з футболу. Дімі подобається ця гра і колись хотів би зустріти багатьох відомих українських футболістів особисто. А ще іменинник страшенно любить читати пригодницьку літературу, називаючи це своїм хобі.В майбутньому Дмитро мріє стати поліцейським, бо йому дуже подобається ця професія.Завдяки волонтерам встиг Дмитрик побувати в Австрії та Словаччині. Звідки привіз безліч нових вражень відкриваючи для себе нові країни та друзів. А в Україні хлопець відпочивав у різних літніх таборах, куди був запрошений волонтерами. Та найбільше йому запам’яталася поїздка до Карпат, де він побачив безліч нового, раніше невідомого, та дуже цікавого, за що щиро вдячний благодійникам та організаторам.Найбільшими авторитетами у житті Дмитрика є бабуся та дідусь, старша сестричка Настуня, вчителі. Він тішиться, що має велику родину, бо ж із братиком Максимом завжди можна поганяти футбол, від старшої сестри – почути якусь пораду чи підказку, а з молодшою Анічкою побавитися з котиком, якого та просто обожнює. Хлопець цінує усю свою сім’ю, своїх друзів та однокласників, каже, що вони всі хороші. А про свої обов’язки вдома говорить з усмішкою, що найважливіше, це добре вчитися у школі, слухатися рідних та допомагати їм.Бабуся, котра взяла на себе обов’язки по догляду за усіма чотирма дітьми полеглого Героя, від себе зазначає, що у матеріальному плані їй часто буває дуже скрутно. Тому не відмовиться від підтримки, як фінансової, так і у вигляді речей та предметів побуту діткам.Зробити сюрприз Дмитрику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.Інформація для благодійників: Дмитро Кравчук - 11 років (10.03.2009). Ківерцівський р-н. Зріст: 146; Розмір взуття: 38.Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168 7427 0383 1440 Малоух Людмила Вікторівна (бабуся опікун).