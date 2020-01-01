10 березня – яке сьогодні свято і що рекомендують робити в цей день
Сьогодні, 09:20
10 березня вшановують святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського. Стародили вірили, що якщо в цей день знайти стару шкіру змії і носити при собі, то можна позбутися від важких хвороб.
Іменини сьогодні святкує Тарас, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 10 березня
– Якщо у місяці роги круті, то чекайте морозів найближчим часом.
– Якщо на Тарасія випадає сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовим і холодним.
– Чути каркання ворон – прикмета того, що літо буде непогожим, з великою кількістю дощів.
– Якщо граки в'ють гнізда на деревах – можна розраховувати на встановлення стабільно теплої погоди.
– Якщо капусту і помідори висадити, то це обіцяє хороший врожай.
Що можна робити 10 березня
1. Викиньте з дому усі старі речі, якими ви не користуєтеся. Таким чином, ви залучите в життя потік нової енергії.
2. Сьогодні рекомендується проводити день зі своїми дітьми, племінниками чи похресниками.
Що не можна робити 10 березня
1.Не витрачайте кошти на необдумані покупки. Згодом можете про це пожаліти.
https://24tv.ua/lifestyle/10_bereznya_2020_svyato_ukrayina_yake_sogodni_svyato_shho_ne_mozhna_robiti_n1291728
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Іменини сьогодні святкує Тарас, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 10 березня
– Якщо у місяці роги круті, то чекайте морозів найближчим часом.
– Якщо на Тарасія випадає сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовим і холодним.
– Чути каркання ворон – прикмета того, що літо буде непогожим, з великою кількістю дощів.
– Якщо граки в'ють гнізда на деревах – можна розраховувати на встановлення стабільно теплої погоди.
– Якщо капусту і помідори висадити, то це обіцяє хороший врожай.
Що можна робити 10 березня
1. Викиньте з дому усі старі речі, якими ви не користуєтеся. Таким чином, ви залучите в життя потік нової енергії.
2. Сьогодні рекомендується проводити день зі своїми дітьми, племінниками чи похресниками.
Що не можна робити 10 березня
1.Не витрачайте кошти на необдумані покупки. Згодом можете про це пожаліти.
https://24tv.ua/lifestyle/10_bereznya_2020_svyato_ukrayina_yake_sogodni_svyato_shho_ne_mozhna_robiti_n1291728
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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