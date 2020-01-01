10 березня – яке сьогодні свято і що рекомендують робити в цей день





Іменини сьогодні святкує Тарас, - пише



Народні прикмети на 10 березня



– Якщо у місяці роги круті, то чекайте морозів найближчим часом.



– Якщо на Тарасія випадає сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовим і холодним.



– Чути каркання ворон – прикмета того, що літо буде непогожим, з великою кількістю дощів.



– Якщо граки в'ють гнізда на деревах – можна розраховувати на встановлення стабільно теплої погоди.



– Якщо капусту і помідори висадити, то це обіцяє хороший врожай.



Що можна робити 10 березня



1. Викиньте з дому усі старі речі, якими ви не користуєтеся. Таким чином, ви залучите в життя потік нової енергії.



2. Сьогодні рекомендується проводити день зі своїми дітьми, племінниками чи похресниками.



Що не можна робити 10 березня

​1.Не витрачайте кошти на необдумані покупки. Згодом можете про це пожаліти.





https://24tv.ua/lifestyle/10_bereznya_2020_svyato_ukrayina_yake_sogodni_svyato_shho_ne_mozhna_robiti_n1291728

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 березня вшановують святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського. Стародили вірили, що якщо в цей день знайти стару шкіру змії і носити при собі, то можна позбутися від важких хвороб.Іменини сьогодні святкує Тарас, - пише 24 канал. – Якщо у місяці роги круті, то чекайте морозів найближчим часом.– Якщо на Тарасія випадає сніг, то перед Великоднем тиждень буде дощовим і холодним.– Чути каркання ворон – прикмета того, що літо буде непогожим, з великою кількістю дощів.– Якщо граки в'ють гнізда на деревах – можна розраховувати на встановлення стабільно теплої погоди.– Якщо капусту і помідори висадити, то це обіцяє хороший врожай.1. Викиньте з дому усі старі речі, якими ви не користуєтеся. Таким чином, ви залучите в життя потік нової енергії.2. Сьогодні рекомендується проводити день зі своїми дітьми, племінниками чи похресниками.Що не можна робити 10 березня​1.Не витрачайте кошти на необдумані покупки. Згодом можете про це пожаліти.https://24tv.ua/lifestyle/10_bereznya_2020_svyato_ukrayina_yake_sogodni_svyato_shho_ne_mozhna_robiti_n1291728

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію