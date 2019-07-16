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В Україну прийде атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди

В Україну прийде атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди
11 березня в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе невеликі опади, які супроводжуватимуться зниженням температури.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Температура повітря на Заході та Півночі буде невисока – +8+11 градусів, а на Півдні, Сході та у Центрі країни буде +10+15 градусів.

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У Києві середа буде дощовою, вітряною. Температура повітря – +9, +10 градусів.

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Теги: погода, Діденко, прогноз, синоптик
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