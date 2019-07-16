В Україну прийде атмосферний фронт: синоптик попередила про різку зміну погоди
Сьогодні, 09:50
11 березня в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе невеликі опади, які супроводжуватимуться зниженням температури.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Температура повітря на Заході та Півночі буде невисока – +8+11 градусів, а на Півдні, Сході та у Центрі країни буде +10+15 градусів.
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У Києві середа буде дощовою, вітряною. Температура повітря – +9, +10 градусів.
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Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Температура повітря на Заході та Півночі буде невисока – +8+11 градусів, а на Півдні, Сході та у Центрі країни буде +10+15 градусів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Народний синоптик розповів, якою буде погода у квітні-травні
У Києві середа буде дощовою, вітряною. Температура повітря – +9, +10 градусів.
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