На роледромі «GeneratorCity» щосуботи – дискотека на роликах*

Весна у торгово-розважальному центрі «ПортCity» розпочалась по-особливому приємно у кожній розважальній зоні.Арена розваг «GeneratorCity» пропонує відвідувачам щосуботи з 18:00 до 20:00 запальну дискотеку на роликах.На гостей чекатиме шоу-програма RobotShow – аніматори в світлодіодних костюмах, які обиратимуть найактивніших танцюристів та даруватимуть їм подарунки.Нагадаємо, що «GeneratorCity» дає можливість виграти смарт-годинник. Щоб отримати подарунок, варто взяти участь у розіграші, який відбуватиметься щосереди на роледромі о 17.00.Біля каси «GeneratorCity» розташована скринька, до якої треба кидати чеки за катання на роликах та електротранспорті арени розваг, вказавши на зворотному боці свої контактні дані (ім’я та номер мобільного телефону). Більше чеків – більше шансів виграти! Обов’язкова умова - аби обраний переможець був присутнім під час розіграшу smart-годинника.ТРЦ «ПортCity», 2 поверх, деталі за тел. (067)334 50 86.