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«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО

«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
Ківерцівський полігон твердих побутових відходів, що знаходиться у селі Заброди, давно переповнений. Мешканці уже неодноразово просили владу вирішити «сміттєву» проблему, однак нещодавно зроблені світлини свідчать про те, що питання так і не зрушило з «мертвої точки».

Як розповів у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost голова Ківерцівської ОТГ Володимир Жгутов, у 2020 році хочуть врешті добудувати новий полігон для відходів і рекультивувати старий.

Володимир Жгутов нагадав, що ще у 2015 році у селі Заброди розпочалося будівництво нового сміттєвого полігону. На його зведення виділили 1,5 мільйона гривень, однак роботи завершити так і не вдалося.

«Зрозумівши, що питання треба вирішувати будь-якими шляхами, у 2019 році ми з великими потугами врешті оформили землю під незавершеним будівництвом на громаду. Тоді ж замовили звіт про технічний стан об’єкта», - зауважив посадовець.

Цьогоріч, за словами Володимира Жгутова, роботи щодо подолання «сміттєвої» проблеми продовжуватимуть. Зокрема, планують відкоригувати проєктно-кошторисну документацію на будівництво нового полігону. На це передбачили 230 тисяч. Роботи виконуватиме ПП «Луцьккомундорпроект». Далі ж візьмуться за саме будівництво. Завершення зведення полігону планують здійснити за кошти інфраструктурної субвенції, що надходить із держбюджету ОТГ.

«Після цього за рахунок коштів із міського бюджету ми рекультивуємо старе сміттєзвалище, щоб назавжди забути про це ганебне питання», - додав Жгутов.

Фото - зі сторінки Ківерці online
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО
«Ліс» із відходів: у селі на Волині – гори сміття. ФОТО

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Теги: відходи, сміття, Заброди
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Коментарі 1
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А ще хочуть в Європу ,там диким совкам нема чого робити .
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