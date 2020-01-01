У Луцьку бус врізався у елітний Mercedes. ФОТО
Сьогодні, 19:15
У Луцьку на вулиці Заповітній зіткнулися два автомобілі.
Аварія сталася у вівторок, 10 березня, - пише Конкурент.
Бус Renault врізався у Mercedes, коли виїжджав із парковки. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження, жертв немає.
На місці аварія працювала поліція. До слова, рух транспорту вулицею, де сталася аварія, не був ускладнений.
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Аварія сталася у вівторок, 10 березня, - пише Конкурент.
Бус Renault врізався у Mercedes, коли виїжджав із парковки. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження, жертв немає.
На місці аварія працювала поліція. До слова, рух транспорту вулицею, де сталася аварія, не був ускладнений.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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