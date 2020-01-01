У Луцьку бус врізався у елітний Mercedes. ФОТО





Аварія сталася у вівторок, 10 березня, - пише



Бус Renault врізався у Mercedes, коли виїжджав із парковки. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження, жертв немає.



На місці аварія працювала поліція. До слова, рух транспорту вулицею, де сталася аварія, не був ускладнений.





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