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У Луцьку бус врізався у елітний Mercedes. ФОТО

У Луцьку бус врізався у елітний Mercedes. ФОТО
У Луцьку на вулиці Заповітній зіткнулися два автомобілі.

Аварія сталася у вівторок, 10 березня, - пише Конкурент.

Бус Renault врізався у Mercedes, коли виїжджав із парковки. Обидва автомобілі отримали механічні ушкодження, жертв немає.

На місці аварія працювала поліція. До слова, рух транспорту вулицею, де сталася аварія, не був ускладнений.

У Луцьку бус врізався у елітний Mercedes. ФОТО
У Луцьку бус врізався у елітний Mercedes. ФОТО
У Луцьку бус врізався у елітний Mercedes. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, авто
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