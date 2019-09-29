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Штормове попередження: на Заході України – шквальний вітер

Штормове попередження: на Заході України – шквальний вітер
Синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру завтра, 11 березня.

Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За даними УкрГідрометцентру, 11 березня вдень у західних та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с.

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Теги: штормове попередження, західні області, шквальний вітер
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