Штормове попередження: на Заході України – шквальний вітер
Сьогодні, 17:50
Синоптики попереджають українців про сильні пориви вітру завтра, 11 березня.
Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, 11 березня вдень у західних та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с.
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Про це інформує пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними УкрГідрометцентру, 11 березня вдень у західних та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с.
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