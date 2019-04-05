У Нововолинську будуть дезінфікувати маршрутки





Про це стало відомо на звіті міського голови Нововолинська, -



Мер розповів, що його заступник провів нараду з перевізниками. Підприємцям розповіли, де їм можна придбати розчини, якими потрібно дезінфікувати автобус.



Проводити заходи зобов’язані після рейсу.



«Повинні дезінфікувати всі поручні і перевізник зобов’язаний це робити», – наголосив мер.

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