У Нововолинську будуть дезінфікувати маршрутки
Сьогодні, 07:17
Нововолинських перевізників зобов’язали проводити дезінфекцію автобусів в межах профілактичних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу.
Про це стало відомо на звіті міського голови Нововолинська, - пише БУГ.
Мер розповів, що його заступник провів нараду з перевізниками. Підприємцям розповіли, де їм можна придбати розчини, якими потрібно дезінфікувати автобус.
Проводити заходи зобов’язані після рейсу.
«Повинні дезінфікувати всі поручні і перевізник зобов’язаний це робити», – наголосив мер.
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Про це стало відомо на звіті міського голови Нововолинська, - пише БУГ.
Мер розповів, що його заступник провів нараду з перевізниками. Підприємцям розповіли, де їм можна придбати розчини, якими потрібно дезінфікувати автобус.
Проводити заходи зобов’язані після рейсу.
«Повинні дезінфікувати всі поручні і перевізник зобов’язаний це робити», – наголосив мер.
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