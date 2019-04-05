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У Нововолинську будуть дезінфікувати маршрутки

У Нововолинську будуть дезінфікувати маршрутки
Нововолинських перевізників зобов’язали проводити дезінфекцію автобусів в межах профілактичних заходів щодо недопущення поширення коронавірусу.

Про це стало відомо на звіті міського голови Нововолинська, - пише БУГ.

Мер розповів, що його заступник провів нараду з перевізниками. Підприємцям розповіли, де їм можна придбати розчини, якими потрібно дезінфікувати автобус.

Проводити заходи зобов’язані після рейсу.

«Повинні дезінфікувати всі поручні і перевізник зобов’язаний це робити», – наголосив мер.

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Теги: нововолинськ, маршрутки, дезінфекція
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