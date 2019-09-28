Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з плавання

У Харкові розпочався відкритий зимовий чемпіонат України з плавання. Спортсмени з Волині уже встигли здобути нагороди.Про це розповів голова федерації плавання Віктор Самчук, - інформуєвідділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.підтвердив норматив для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів та виборов "срібло" на дистанції 100 м, брас. Другу нагороду для команди здобула, дівчина виборола "бронзу" на цій же дистанції.Четвірка плаціввиборола 4 місце у естафеті 4 по 100 м комбінована. Та на цьому здобутки не завершилися, Олександр Пінчук виконав норматив Майстра спорту України, вдало подолавши 100 м на спині.