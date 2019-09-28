Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з плавання
Сьогодні, 12:40
У Харкові розпочався відкритий зимовий чемпіонат України з плавання. Спортсмени з Волині уже встигли здобути нагороди.
Про це розповів голова федерації плавання Віктор Самчук, - інформує
відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Максим Ткачук підтвердив норматив для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів та виборов "срібло" на дистанції 100 м, брас. Другу нагороду для команди здобула Дана Ахмедова, дівчина виборола "бронзу" на цій же дистанції.
Четвірка плаців Пінчук О., Петрочук І., Карасійчук А., Наумов А. виборола 4 місце у естафеті 4 по 100 м комбінована. Та на цьому здобутки не завершилися, Олександр Пінчук виконав норматив Майстра спорту України, вдало подолавши 100 м на спині.
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Про це розповів голова федерації плавання Віктор Самчук, - інформує
відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.
Максим Ткачук підтвердив норматив для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів та виборов "срібло" на дистанції 100 м, брас. Другу нагороду для команди здобула Дана Ахмедова, дівчина виборола "бронзу" на цій же дистанції.
Четвірка плаців Пінчук О., Петрочук І., Карасійчук А., Наумов А. виборола 4 місце у естафеті 4 по 100 м комбінована. Та на цьому здобутки не завершилися, Олександр Пінчук виконав норматив Майстра спорту України, вдало подолавши 100 м на спині.
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