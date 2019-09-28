вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з плавання

Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з плавання
У Харкові розпочався відкритий зимовий чемпіонат України з плавання. Спортсмени з Волині уже встигли здобути нагороди.

Про це розповів голова федерації плавання Віктор Самчук, - інформує
відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.

Максим Ткачук підтвердив норматив для участі у чемпіонаті Європи серед юніорів та виборов "срібло" на дистанції 100 м, брас. Другу нагороду для команди здобула Дана Ахмедова, дівчина виборола "бронзу" на цій же дистанції.

Четвірка плаців Пінчук О., Петрочук І., Карасійчук А., Наумов А. виборола 4 місце у естафеті 4 по 100 м комбінована. Та на цьому здобутки не завершилися, Олександр Пінчук виконав норматив Майстра спорту України, вдало подолавши 100 м на спині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: плавці, чемпіонат, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вперше у Західній Україні: на Волині здійснили унікальну трансплантацію
Кесарів розтин, вагінальні пологи і «люкс»-палати: скільки у Луцьку коштує народити дитину
Квітковий бум: де найдешевші тюльпани у Луцьку та які ціни на базарах і в магазинах. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відомий піцайоло з Волині розповів, як коронавірус змінив життя італійців. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
Волинянин трактором вивозив з лісу крадену деревину
Сьогодні, 12:50
Луцькрада просить підприємців добровільно прискорити переїзд на Новий ринок
Сьогодні, 12:40
Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з плавання
Сьогодні, 12:40
Потяг «Сарни-Ковель» відрізав ногу пасажиру, який спіткнувся на пероні
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
Волиняни – учасники міжнародного чемпіонату з приготування піци в Італії. ФОТО Волиняни – учасники міжнародного чемпіонату з приготування піци в Італії. ФОТО
28 вересень, 2019, 15:12
Волинські плавці поїхали до Дніпра на чемпіонат України. ФОТО Волинські плавці поїхали до Дніпра на чемпіонат України. ФОТО
12 березень, 2019, 21:56
Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО Волиняни вибороли 17 медалей на чемпіонаті світу. ФОТО
10 грудень, 2018, 08:35
Волиняни посіли 6-те загальнокомандне місце на чемпіонаті України з легкої атлетики Волиняни посіли 6-те загальнокомандне місце на чемпіонаті України з легкої атлетики
23 липень, 2018, 11:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У навчальних закладах Волині через коронавірус можуть перенести весняні канікули
Сьогодні, 13:30
 0
Відомий піцайоло з Волині розповів, як коронавірус змінив життя італійців. ВІДЕО
Сьогодні, 13:15
 0
Волинянин трактором вивозив з лісу крадену деревину
Сьогодні, 12:50
 0
Волинські спортсмени здобули нагороди на чемпіонаті України з плавання
Сьогодні, 12:40
 0
Луцькрада просить підприємців добровільно прискорити переїзд на Новий ринок
Сьогодні, 12:40
 0
Медіа
відео
1/8