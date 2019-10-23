На Львівщині загинула пенсіонерка, яка спалювала суху траву





Як з’ясувалося, місцева мешканка спалювала на городі суху траву, вогонь перекинувся на одяг. Жінка загинула, - пише

Тіло жінки виявила 57-річна родичка ввечері 10 березня, повідомляють у поліції.



«Слідчо-оперативна група встановила, що жінка спалювала суху траву, в якийсь момент на ній зайнявся одяг і самостійно збити полум’я вона не змогла», — йдеться у повідомленні.



Тіло загиблої скерували на експертизу, поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (вбивство з приміткою «нещасний випадок»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Угнів на Сокальщині в полі виявили обгоріле тіло 81-річної пенсіонерки.Як з’ясувалося, місцева мешканка спалювала на городі суху траву, вогонь перекинувся на одяг. Жінка загинула, - пише Zaxid.net.

Тіло жінки виявила 57-річна родичка ввечері 10 березня, повідомляють у поліції.«Слідчо-оперативна група встановила, що жінка спалювала суху траву, в якийсь момент на ній зайнявся одяг і самостійно збити полум’я вона не змогла», — йдеться у повідомленні.Тіло загиблої скерували на експертизу, поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (вбивство з приміткою «нещасний випадок»).

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