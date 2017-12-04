«Після виграшу годинника ще більше люблю ролики», – переможниця розіграшу від «GeneratorCity»*

На арені розваг «GeneratorCity» відбувся перший розіграш смарт-годинника.Переможницею та новоспеченою власницею годинника Xiaomi Mi Smart Band 4 стала юна лучанкаЯк розповіла дівчинка, вона кинула до скриньки на касі два чеки – один 7 березня, а другий – виграшний – якраз у день розіграшу, 11 березня.«Я люблю кататись на роликах, а після виграшу годинника – полюбила ще більше», – розповіла переможниця.Нагадаємо, щосереди на арені розваг «GeneratorCity» о 17:00 відбуватиметься розіграш смарт-годинника. Щоб взяти участь, достатньо кинути чек за катання на роликах чи електротранспорті арени розваг у скриньку на касі, вказавши на зворотному боці свої контактні дані (прізвище, ім’я та телефон). Обов’язкова умова, аби обраний переможець був присутнім під час розіграшу.