«Після виграшу годинника ще більше люблю ролики», – переможниця розіграшу від «GeneratorCity»*
Сьогодні, 10:46
На арені розваг «GeneratorCity» відбувся перший розіграш смарт-годинника.
Переможницею та новоспеченою власницею годинника Xiaomi Mi Smart Band 4 стала юна лучанка Вікторія Скиданюк.
Як розповіла дівчинка, вона кинула до скриньки на касі два чеки – один 7 березня, а другий – виграшний – якраз у день розіграшу, 11 березня.
«Я люблю кататись на роликах, а після виграшу годинника – полюбила ще більше», – розповіла переможниця.
Нагадаємо, щосереди на арені розваг «GeneratorCity» о 17:00 відбуватиметься розіграш смарт-годинника. Щоб взяти участь, достатньо кинути чек за катання на роликах чи електротранспорті арени розваг у скриньку на касі, вказавши на зворотному боці свої контактні дані (прізвище, ім’я та телефон). Обов’язкова умова, аби обраний переможець був присутнім під час розіграшу.
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Переможницею та новоспеченою власницею годинника Xiaomi Mi Smart Band 4 стала юна лучанка Вікторія Скиданюк.
Як розповіла дівчинка, вона кинула до скриньки на касі два чеки – один 7 березня, а другий – виграшний – якраз у день розіграшу, 11 березня.
«Я люблю кататись на роликах, а після виграшу годинника – полюбила ще більше», – розповіла переможниця.
Нагадаємо, щосереди на арені розваг «GeneratorCity» о 17:00 відбуватиметься розіграш смарт-годинника. Щоб взяти участь, достатньо кинути чек за катання на роликах чи електротранспорті арени розваг у скриньку на касі, вказавши на зворотному боці свої контактні дані (прізвище, ім’я та телефон). Обов’язкова умова, аби обраний переможець був присутнім під час розіграшу.
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