У Києві жінка посеред вулиці вистрілила у свого колишнього чоловіка
Сьогодні, 10:02
У Печерському районі Києва, на вулиці Генерала Алмазова, жінка вистрілила у свого колишнього чоловіка та втекла.
Інцидент трапився пізно ввечері у четвер, 12 березня. Про це пише Обозреватель з посиланням на видання "Інформатор".
На місце відразу виїхали патрулі поліції та медики. Попередньо, близько 22:00 жінка вистрілила у чоловіка з пістолета, а тоді втекла. Журналістам розповіли, що підозрювана – колишня дружина потерпілого. Лікарі надали допомогу чоловіку. Куля потрапила йому в ліве стегно.
Найімовірніше, підозрювана стріляла з травматичного пістолета. Що саме стало причиною інциденту – невідомо.
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Інцидент трапився пізно ввечері у четвер, 12 березня. Про це пише Обозреватель з посиланням на видання "Інформатор".
На місце відразу виїхали патрулі поліції та медики. Попередньо, близько 22:00 жінка вистрілила у чоловіка з пістолета, а тоді втекла. Журналістам розповіли, що підозрювана – колишня дружина потерпілого. Лікарі надали допомогу чоловіку. Куля потрапила йому в ліве стегно.
Найімовірніше, підозрювана стріляла з травматичного пістолета. Що саме стало причиною інциденту – невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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