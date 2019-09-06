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У Києві жінка посеред вулиці вистрілила у свого колишнього чоловіка

У Києві жінка посеред вулиці вистрілила у свого колишнього чоловіка
У Печерському районі Києва, на вулиці Генерала Алмазова, жінка вистрілила у свого колишнього чоловіка та втекла.

Інцидент трапився пізно ввечері у четвер, 12 березня. Про це пише Обозреватель з посиланням на видання "Інформатор".

На місце відразу виїхали патрулі поліції та медики. Попередньо, близько 22:00 жінка вистрілила у чоловіка з пістолета, а тоді втекла. Журналістам розповіли, що підозрювана – колишня дружина потерпілого. Лікарі надали допомогу чоловіку. Куля потрапила йому в ліве стегно.

Найімовірніше, підозрювана стріляла з травматичного пістолета. Що саме стало причиною інциденту – невідомо.

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Теги: Київ, стрілянина
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