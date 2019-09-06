У Києві жінка посеред вулиці вистрілила у свого колишнього чоловіка





Інцидент трапився пізно ввечері у четвер, 12 березня. Про це пише



На місце відразу виїхали патрулі поліції та медики. Попередньо, близько 22:00 жінка вистрілила у чоловіка з пістолета, а тоді втекла. Журналістам розповіли, що підозрювана – колишня дружина потерпілого. Лікарі надали допомогу чоловіку. Куля потрапила йому в ліве стегно.



Найімовірніше, підозрювана стріляла з травматичного пістолета. Що саме стало причиною інциденту – невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Печерському районі Києва, на вулиці Генерала Алмазова, жінка вистрілила у свого колишнього чоловіка та втекла.Інцидент трапився пізно ввечері у четвер, 12 березня. Про це пише Обозреватель з посиланням на видання "Інформатор".На місце відразу виїхали патрулі поліції та медики. Попередньо, близько 22:00 жінка вистрілила у чоловіка з пістолета, а тоді втекла. Журналістам розповіли, що підозрювана – колишня дружина потерпілого. Лікарі надали допомогу чоловіку. Куля потрапила йому в ліве стегно.Найімовірніше, підозрювана стріляла з травматичного пістолета. Що саме стало причиною інциденту – невідомо.

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