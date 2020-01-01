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У госпіталізованої володимирчанки не виявили коронавірусу

У госпіталізованої володимирчанки не виявили коронавірусу
У мешканки Володимира-Волинського, котру госпіталізували 13-го березня у Луцьку інфекційну лікарню, коронавірусу не виявили.

Про це повідомили у міському виконавчому комітеті, - пише БУГ.

Нагадаємо, 13-го березня на прийом до чергового сімейного лікаря звернулася жінка, мешканка Володимира-Волинського 70-го року народження, у якої медики запідозрили пневмонію. Володимирчанка повернулася нещодавно з Польщі. Щоб уберегти жінку від ризиків, її скерували екстреною медичною допомогою в Луцьку інфекційну лікарню.

Незважаючи на негативний на коронавірус аналіз, володимирчан просять бути обережними та обачними, дотримуватися рекомендацій ВООЗ.

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Теги: коронавірус, здоров'я, волинь
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