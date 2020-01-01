У госпіталізованої володимирчанки не виявили коронавірусу
Сьогодні, 21:17
У мешканки Володимира-Волинського, котру госпіталізували 13-го березня у Луцьку інфекційну лікарню, коронавірусу не виявили.
Про це повідомили у міському виконавчому комітеті, - пише БУГ.
Нагадаємо, 13-го березня на прийом до чергового сімейного лікаря звернулася жінка, мешканка Володимира-Волинського 70-го року народження, у якої медики запідозрили пневмонію. Володимирчанка повернулася нещодавно з Польщі. Щоб уберегти жінку від ризиків, її скерували екстреною медичною допомогою в Луцьку інфекційну лікарню.
Незважаючи на негативний на коронавірус аналіз, володимирчан просять бути обережними та обачними, дотримуватися рекомендацій ВООЗ.
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Про це повідомили у міському виконавчому комітеті, - пише БУГ.
Нагадаємо, 13-го березня на прийом до чергового сімейного лікаря звернулася жінка, мешканка Володимира-Волинського 70-го року народження, у якої медики запідозрили пневмонію. Володимирчанка повернулася нещодавно з Польщі. Щоб уберегти жінку від ризиків, її скерували екстреною медичною допомогою в Луцьку інфекційну лікарню.
Незважаючи на негативний на коронавірус аналіз, володимирчан просять бути обережними та обачними, дотримуватися рекомендацій ВООЗ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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