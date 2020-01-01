В Україні створили онлайн-карту щодо роботи пунктів пропуску на час карантину





Про це



"Поліська митниця Держмитслужби повідомляє, що для зручності громадян та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Держмитслужбою підготовлено інтерактивну карту, на якій показано закриті і відкриті пункти пропуску, згідно з розпорядженням Уряду щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірус COVID-19", - йдеться у дописі.



Окремо зазначені ті, на яких призупинене пішохідне сполучення. Вантажних перевезень це не стосується.



Карта знаходиться за посиланням.



Зокрема, в зоні діяльності Поліської митниці функціонує 5 пунктів пропуску, з них відкриті 4: «Прикладники», «Дольськ», «Удрицьк», «Городище» та контрольно - пропускний пункт «Сарни». Графіки роботи - цілодобово.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нова митниця створила онлайн-карту, на якій показано всі закриті і відкриті пункти пропуску на час карантину через загрозу поширення коронавірусу.Про це йдеться на сторінці Поліської митниці Держмитслужби."Поліська митниця Держмитслужби повідомляє, що для зручності громадян та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності Держмитслужбою підготовлено інтерактивну карту, на якій показано закриті і відкриті пункти пропуску, згідно з розпорядженням Уряду щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірус COVID-19", - йдеться у дописі.Окремо зазначені ті, на яких призупинене пішохідне сполучення. Вантажних перевезень це не стосується.Карта знаходиться заЗокрема, в зоні діяльності Поліської митниці функціонує 5 пунктів пропуску, з них відкриті 4: «Прикладники», «Дольськ», «Удрицьк», «Городище» та контрольно - пропускний пункт «Сарни». Графіки роботи - цілодобово.

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