Де у Луцьку придбати житло «не як у всіх». ФОТО*
Сьогодні, 14:15
Весна – час змін. Тому якщо ви давно планували придбати сучасне житло в новобудові, де продумали все до деталей – від планування квартир до розвиненої інфраструктури – час звернутися до будівельної компанії ЛДБК.
ЛДБК, враховуючи попит та потреби ринку, сформувала бачення сучасного житлового комплексу, тож йде в ногу з часом, втілюючи в Луцьку яскравий проєкт – ЖК "Caramel Residence".
Переконалися у надійності та функціональності житла мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А. Щасливі власники квартир заселилися у багатоповерхівку ще влітку 2018 року. Відтоді "карамельний" будинок наповнився щирими емоціями і сімейним затишком.
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Багатоповерхівка, що на Конякіна, 3Б, уже готова приймати мешканців. Фахівці завершили усі етапи будівництва, налаштували "начиння", зокрема, ліфти та облаштували територію довкола. Нині у будинку виконують останні приготування, щоби власники осель заселилися у чисті та комфортні під'їзди. Тож і тут невдовзі лунатиме радісний дитячий сміх.
У будинку на Конякіна, 3В поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки і приступатимуть до штукатурки 1-го під'їзду другої секції. Варто зауважити, що аналогічні роботи завершили у другому під'їзді. Невдовзі до роботи у багатоповерхівці візьмуться сантехніки.
У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів першої секції. У другій та третій секціях триває кладка 9-го поверху. Окрім того, фахівці встановили вікна на трьох поверхах у трьох секціях "карамельки" та фактично закінчили монтаж на 4-6-му поверхах.
Будівельники, попри значний об'єм робіт, не припиняли трудитися й над двома новими багатоповерхівками. На Конякіна, 3Д фахівці завершили облаштування фундаменту у першій та другій секціях. У будинку на Конякіна, 3Ж закінчили монтаж фундаментних блоків і взялися до влаштування монолітного поясу.
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Фейсбук: www.facebook.com/ldbk.com.ua
Інстаграм: www.instagram.com/ldbk.com.ua
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ЛДБК, враховуючи попит та потреби ринку, сформувала бачення сучасного житлового комплексу, тож йде в ногу з часом, втілюючи в Луцьку яскравий проєкт – ЖК "Caramel Residence".
Переконалися у надійності та функціональності житла мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А. Щасливі власники квартир заселилися у багатоповерхівку ще влітку 2018 року. Відтоді "карамельний" будинок наповнився щирими емоціями і сімейним затишком.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: ТОП-5 найкращих пропозицій житла у ЖК «Caramel Residence»*
Багатоповерхівка, що на Конякіна, 3Б, уже готова приймати мешканців. Фахівці завершили усі етапи будівництва, налаштували "начиння", зокрема, ліфти та облаштували територію довкола. Нині у будинку виконують останні приготування, щоби власники осель заселилися у чисті та комфортні під'їзди. Тож і тут невдовзі лунатиме радісний дитячий сміх.
У будинку на Конякіна, 3В поштукатурили приміщення у першій секції "карамельної" багатоповерхівки і приступатимуть до штукатурки 1-го під'їзду другої секції. Варто зауважити, що аналогічні роботи завершили у другому під'їзді. Невдовзі до роботи у багатоповерхівці візьмуться сантехніки.
У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів першої секції. У другій та третій секціях триває кладка 9-го поверху. Окрім того, фахівці встановили вікна на трьох поверхах у трьох секціях "карамельки" та фактично закінчили монтаж на 4-6-му поверхах.
Будівельники, попри значний об'єм робіт, не припиняли трудитися й над двома новими багатоповерхівками. На Конякіна, 3Д фахівці завершили облаштування фундаменту у першій та другій секціях. У будинку на Конякіна, 3Ж закінчили монтаж фундаментних блоків і взялися до влаштування монолітного поясу.
Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.
Фейсбук: www.facebook.com/ldbk.com.ua
Інстаграм: www.instagram.com/ldbk.com.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Де у Луцьку придбати житло «не як у всіх». ФОТО*
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