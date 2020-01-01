Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Луцька міська рада прийняла рішення вжити у місті жорстких карантинних заходів. Йдеться про закриття усіх закладів, окрім продуктових магазинів та аптек. Діятиме також доставка їжі.Відповідні рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час сесії міської ради.Зокрема, вирішили з 16 березня 2020 року до закінчення карантину тимчасово зупинити роботу таких об’єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування, розташованих у м. Луцьку та населених пунктах Прилуцького старостинського округу:- кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурнихі розважальних закладів;- дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних та зоопарку;- фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;- усіх магазинів, крім продуктових та аптек;- торговельно-розважальних центрів та нічних клубів;- ринків, ярмарків та інших місць масової торгівлі;- ресторанів, закладів громадського харчування (крім роботи з доставки їжі), барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;- закладів побутового обслуговування, а саме салонів краси, саун та лазень, косметологічних кабінетів, кабінетів масажів, перукарень, тату салонів та іншого;- стоматологічних кабінетів усіх форм власності за винятком КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка».Окрім того, вирішили заборонити вуличні концерти та виступи вуличних музикантів.Міські обранці рекомендують закриття підприємств, установ, організацій міста, а у разі неможливості їх закриття через безперервний виробничий цикл, дозволити їх роботу під особисту відповідальність керівника.Вирішили також продовжити призупинення навчання у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, та заняття у спортивних школах, секціях, гуртках, курсах, тощо та рекомендувати призупинити навчання керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти та вищих навчальних закладів усіх форм власності.Власників торгівельних закладів, банків, поштових відділень та інших закладів зобов’язали забезпечити за допомогою розмітки в касовій зоні, та у разі необхідності на вході, між людьми в черзі відстань 1,5 метри, а також встановлення дезінфекторів для обробки продуктових корзин і візків. Видавати кожному відвідувачу одноразові рукавички, у разі неможливості забезпечити дезинфікатори на вході, здійснювати регулярне прибирання та дезинфікацію приміщень.Керівництву КП «Луцька міська клінічна лікарня» рекомендували тимчасово призупинити планову госпіталізацію, а керівникам центрів первинної медичної допомоги міста, КП «Луцька міська дитяча поліклініка» - змістити акценти роботи сімейних лікарів, педіатрів по прийому громадян з ознаками респіраторних захворювань з поліклінік до відвідування їх вдома та комунікацію через засоби зв’язку (телефони).До того ж, зобов’язали керівників КП «Луцька міська клінічна лікарня, КП «Луцький клінічний пологовий будинок», КП «Луцька міська дитяча поліклініка», центри первинної медичної допомоги, КП “Луцька міська стоматологічна поліклініка” додатково закупити експрес-тести на коронавірус COVID 19, засоби індивідуального захисту, дезінфікуючі засоби, захисні костюми, кисневі концентратори, апарати штучної вентиляції легень.Керівників закладів, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, а також інших суб'єктів підприємницької діяльності попереджають про персональну відповідальність за невиконання цього рішення згідно з чинним законодавством України.