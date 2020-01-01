Півтора метра відстані у черзі та обмежена кількість людей: у луцьких магазинах вводять правила





Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час сесії міської ради.



Зокрема, рішення мерії зобов’язує власників торгівельних закладів, банків, поштових відділень та інших закладів забезпечити за допомогою розмітки в касовій зоні та у разі необхідності на вході між людьми в черзі відстань 1,5 метра, а також встановлення дезінфекторів для обробки продуктових корзин і візків.



Окрім того, у магазинах зобов’яжуть видавати кожному відвідувачу одноразові рукавички у разі неможливості забезпечити дезінфікатори на вході здійснювати регулярне прибирання та дезінфікацію приміщень.



Більше того, обранці міської ради вирішили встановити для продуктових магазинів, аптек та інших закладів, установ та організацій, які залишаться відкритими в умовах карантину (банки, ветеринарні клініки), норматив знаходження одночасної максимальної кількості відвідувачів з розрахунку: 1 людина на 15 квадратних метрів.



Про усі заходи карантину, які вводять у Луцьку, можна прочитати за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у магазинах та супермаркетах зроблять розмітку, аби люди у черзі перебували на безпечній відстані.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час сесії міської ради.Зокрема, рішення мерії зобов’язує власників торгівельних закладів, банків, поштових відділень та інших закладів забезпечити за допомогою розмітки в касовій зоні та у разі необхідності на вході між людьми в черзі відстань 1,5 метра, а також встановлення дезінфекторів для обробки продуктових корзин і візків.Окрім того, у магазинах зобов’яжуть видавати кожному відвідувачу одноразові рукавички у разі неможливості забезпечити дезінфікатори на вході здійснювати регулярне прибирання та дезінфікацію приміщень.Більше того, обранці міської ради вирішили встановити для продуктових магазинів, аптек та інших закладів, установ та організацій, які залишаться відкритими в умовах карантину (банки, ветеринарні клініки), норматив знаходження одночасної максимальної кількості відвідувачів з розрахунку: 1 людина на 15 квадратних метрів.Про усі заходи карантину, які вводять у Луцьку, можна прочитати за посиланням

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