17 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкують день народження депутат Луцької міської ради, керівник Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності(на фото), теле- і радіоведучий, депутат Волинської обласної радита журналістВітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.Іменини 17 березня – у В'ячеслава, Василя, Герасима, Данила й Павла.Народився Августин Волошин (1874)Український політичний, культурний, релігійний діяч, греко-католицький священик. Прем'єр-міністр автономного уряду Карпатської України, в 1939 став президентом цієї держави, Герой України (посмертно).17 березня відзначається День святого Патріка — покровителя Ірландії, який приніс на цей острів християнство і вигнав змій. Традиційно ірландці влаштовують на честь святого великі паради, на яких звучать пісні і жарти, всі танцюють і насолоджуються знаменитим ірландським пивом.17 березня 2011 року на 76-му році життя помер відомий на Волині письменник, публіцист, почесний громадянин міста Луцька Петро Мах.Він – автор понад 25 книг поезії, прози, історичних есе, сценаріїв кількох телефільмів, лауреат премій імені Олександра Гаврилюка та Агатангела Кримського.Два роки тому в Луцьку стався конфлікт між комуністами та вірянами. У поминальну суботу представники партії Петра Симоненка влаштували мітинг під стінами Свято-Троїцького собору.Щоправда, коли на місце події прибула міліція, інцидент вичерпався: комуністи пішли на поступки людям і вимкнули музику.В 2013 році в Луцьку стався конфлікт між представниками волинського комсомолу та організаторами і учасниками фестивалю кіно «Криваві совєти».