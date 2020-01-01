«Модерн-Експо» і «Кромберг енд Шуберт»: як в умовах карантину працюють великі підприємства

Великі підприємств з іноземним капіталом «Модерн-Експо» та «Кромберг енд Шуберт» внесли корективи у роботу через запровадження в Україні карантину.Про те, яких заходів вживають задля запобігання розповсюдженню коронавірусу, на цих підприємствах прокоментувалиЗокрема, у пресслужбі «Кромберг енд Шуберт Україна Луцьк» повідомили, що як і на заводах їхніх клієнтів в Німеччині, Польщі та Нідерландах, робота триває, але з дотриманням усіх рекомендацій уряду.– На підприємстві вживають посилених заходів санітарної безпеки, використовують маски та дезінфектори.– Компанія обмежила контакти із зовнішніми постачальниками.– Усі відрядження працівників підприємства - скасовані.– Скасували прийом зовнішніх колег, партнерів та гостей.– Ведуть постійний контроль за здоров’ям та самопочуттям персоналу, усі робочі поверхні обробляють антисептиками.Щодо запровадження невідкладних карантинних заходів для боротьбі з коронавірусом на підприємствах області інформували 17 березня під час позачергового засідання правління Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців. Саме тут прокоментували ситуацію на «Modern-Expo».Голова правління об’єднання та співзасновник групи компаній «Modern-Expo»переконаний, що «Інтереси бізнесу – важливі, але життя людей важливіше», – саме тому вважає, що жорсткі заходи безпеки на масштабному підприємстві – необхідність.Як убезпечують здоров'я на «Modern-Expo»:– Усі використовують маски, адже на підприємстві вважають, що це мінімізує ризики. Замовили 6 тисяч масок у місцевого виробника, що відшиває їх на замовлення із восьмишарової марлі.– Для того, аби люди мали можливість користуватися дезінфікованою маскою, їх перуть і змінюють тричі на день.– Близько 600 людей працюють віддалено, колектив не звільняють.– Харчоблок перевели у спеціальний режим. Їжу подають працівникам на робоче місце в обідню перерву.– Усім, кому потрібне користування переодягальнею та душем, мають на це право, однак усім іншим одяг розносять особисто.– Важливо, що з працівниками активно проводять просвітницьку роботу.– Аби мінімізувати ризик, змушують людей використовувати окуляри, маски та рукавиці у повсякденному житті. Окрім того, підприємство заключило договір з перевізником, який буде розвозити працівників додому після роботи та забирати на підприємство. До слова, у цей автобус без спецзасобів їх не пустять.– На «Modern-Expo» працюють над розробкою системи фуд-боксу, аби працівники не ходили до магазинів, а замовляли усе необхідне.Відповідно, рітейлер відбирає замовлений онлайн товар, фасує і під час виходу працівників зі зміни видає замовлення.– До того ж керівників груп зобов’язали створити спеціальні чати з кількох осіб, аби контролювати температуру кожного працівника, який зобов’язаний зробити температурний скрінінг та повідомити керівництво про те, чи йтиме на роботу, чи ні.«Питання здоров’я – надзвичайно важливе, зволікати – не можна», – каже Петро Пилипюк.Усі новини на тему «Коронавірус COVID-19» на Волині та в світі можна прочитати