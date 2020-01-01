«Модерн-Експо» і «Кромберг енд Шуберт»: як в умовах карантину працюють великі підприємства
Сьогодні, 12:38
Великі підприємств з іноземним капіталом «Модерн-Експо» та «Кромберг енд Шуберт» внесли корективи у роботу через запровадження в Україні карантину.
Про те, яких заходів вживають задля запобігання розповсюдженню коронавірусу, на цих підприємствах прокоментували Інформаційному агентству ВолиньPost.
Зокрема, у пресслужбі «Кромберг енд Шуберт Україна Луцьк» повідомили, що як і на заводах їхніх клієнтів в Німеччині, Польщі та Нідерландах, робота триває, але з дотриманням усіх рекомендацій уряду.
– На підприємстві вживають посилених заходів санітарної безпеки, використовують маски та дезінфектори.
– Компанія обмежила контакти із зовнішніми постачальниками.
– Усі відрядження працівників підприємства - скасовані.
– Скасували прийом зовнішніх колег, партнерів та гостей.
– Ведуть постійний контроль за здоров’ям та самопочуттям персоналу, усі робочі поверхні обробляють антисептиками.
Щодо запровадження невідкладних карантинних заходів для боротьбі з коронавірусом на підприємствах області інформували 17 березня під час позачергового засідання правління Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців. Саме тут прокоментували ситуацію на «Modern-Expo».
Голова правління об’єднання та співзасновник групи компаній «Modern-Expo» Петро Пилипюк переконаний, що «Інтереси бізнесу – важливі, але життя людей важливіше», – саме тому вважає, що жорсткі заходи безпеки на масштабному підприємстві – необхідність.
Як убезпечують здоров'я на «Modern-Expo»:
– Усі використовують маски, адже на підприємстві вважають, що це мінімізує ризики. Замовили 6 тисяч масок у місцевого виробника, що відшиває їх на замовлення із восьмишарової марлі.
– Для того, аби люди мали можливість користуватися дезінфікованою маскою, їх перуть і змінюють тричі на день.
– Близько 600 людей працюють віддалено, колектив не звільняють.
– Харчоблок перевели у спеціальний режим. Їжу подають працівникам на робоче місце в обідню перерву.
– Усім, кому потрібне користування переодягальнею та душем, мають на це право, однак усім іншим одяг розносять особисто.
– Важливо, що з працівниками активно проводять просвітницьку роботу.
– Аби мінімізувати ризик, змушують людей використовувати окуляри, маски та рукавиці у повсякденному житті. Окрім того, підприємство заключило договір з перевізником, який буде розвозити працівників додому після роботи та забирати на підприємство. До слова, у цей автобус без спецзасобів їх не пустять.
– На «Modern-Expo» працюють над розробкою системи фуд-боксу, аби працівники не ходили до магазинів, а замовляли усе необхідне.
Відповідно, рітейлер відбирає замовлений онлайн товар, фасує і під час виходу працівників зі зміни видає замовлення.
– До того ж керівників груп зобов’язали створити спеціальні чати з кількох осіб, аби контролювати температуру кожного працівника, який зобов’язаний зробити температурний скрінінг та повідомити керівництво про те, чи йтиме на роботу, чи ні.
«Питання здоров’я – надзвичайно важливе, зволікати – не можна», – каже Петро Пилипюк.
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Про те, яких заходів вживають задля запобігання розповсюдженню коронавірусу, на цих підприємствах прокоментували Інформаційному агентству ВолиньPost.
Зокрема, у пресслужбі «Кромберг енд Шуберт Україна Луцьк» повідомили, що як і на заводах їхніх клієнтів в Німеччині, Польщі та Нідерландах, робота триває, але з дотриманням усіх рекомендацій уряду.
– На підприємстві вживають посилених заходів санітарної безпеки, використовують маски та дезінфектори.
– Компанія обмежила контакти із зовнішніми постачальниками.
– Усі відрядження працівників підприємства - скасовані.
– Скасували прийом зовнішніх колег, партнерів та гостей.
– Ведуть постійний контроль за здоров’ям та самопочуттям персоналу, усі робочі поверхні обробляють антисептиками.
Щодо запровадження невідкладних карантинних заходів для боротьбі з коронавірусом на підприємствах області інформували 17 березня під час позачергового засідання правління Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців. Саме тут прокоментували ситуацію на «Modern-Expo».
Голова правління об’єднання та співзасновник групи компаній «Modern-Expo» Петро Пилипюк переконаний, що «Інтереси бізнесу – важливі, але життя людей важливіше», – саме тому вважає, що жорсткі заходи безпеки на масштабному підприємстві – необхідність.
Як убезпечують здоров'я на «Modern-Expo»:
– Усі використовують маски, адже на підприємстві вважають, що це мінімізує ризики. Замовили 6 тисяч масок у місцевого виробника, що відшиває їх на замовлення із восьмишарової марлі.
– Для того, аби люди мали можливість користуватися дезінфікованою маскою, їх перуть і змінюють тричі на день.
– Близько 600 людей працюють віддалено, колектив не звільняють.
– Харчоблок перевели у спеціальний режим. Їжу подають працівникам на робоче місце в обідню перерву.
– Усім, кому потрібне користування переодягальнею та душем, мають на це право, однак усім іншим одяг розносять особисто.
– Важливо, що з працівниками активно проводять просвітницьку роботу.
– Аби мінімізувати ризик, змушують людей використовувати окуляри, маски та рукавиці у повсякденному житті. Окрім того, підприємство заключило договір з перевізником, який буде розвозити працівників додому після роботи та забирати на підприємство. До слова, у цей автобус без спецзасобів їх не пустять.
– На «Modern-Expo» працюють над розробкою системи фуд-боксу, аби працівники не ходили до магазинів, а замовляли усе необхідне.
Відповідно, рітейлер відбирає замовлений онлайн товар, фасує і під час виходу працівників зі зміни видає замовлення.
– До того ж керівників груп зобов’язали створити спеціальні чати з кількох осіб, аби контролювати температуру кожного працівника, який зобов’язаний зробити температурний скрінінг та повідомити керівництво про те, чи йтиме на роботу, чи ні.
«Питання здоров’я – надзвичайно важливе, зволікати – не можна», – каже Петро Пилипюк.
Усі новини на тему «Коронавірус COVID-19» на Волині та в світі можна прочитати ТУТ.
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«Модерн-Експо» і «Кромберг енд Шуберт»: як в умовах карантину працюють великі підприємства
Сьогодні, 12:38
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