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Через Волинь намагалися незаконно ввезти в Україну запчастини до автомобілів та горіхи. ФОТО

Через Волинь намагалися незаконно ввезти в Україну запчастини до автомобілів та горіхи. ФОТО
На митному посту "Дольськ" Поліській митниці призупинили спробу переміщення через кордон партії запчастин до автомобілів та горіхів Macadamia.

Про це йдеться на сторінці митниці у Facebook.

Так, в зоні митного контролю, на ділянці “В’їзд”, громадянин України на автомобілі марки Mercedes-Benz Sprinter намагався ввезти з Білорусі в Україну 320 штук замків запалювання до легкового автомобіля ВАЗ та 200 кг горіхів Macadamia. Кількість товару, відповідно до ст. 374 Митного кодексу України, перевищувала дозволені до ввезення, без письмового декларування норми переміщення вантажів через митний кордон України.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучили, після проведення усіх необхідних процесуальних дій, справа буде передана до суду.

Через Волинь намагалися незаконно ввезти в Україну запчастини до автомобілів та горіхи. ФОТО
Через Волинь намагалися незаконно ввезти в Україну запчастини до автомобілів та горіхи. ФОТО
Через Волинь намагалися незаконно ввезти в Україну запчастини до автомобілів та горіхи. ФОТО
Через Волинь намагалися незаконно ввезти в Україну запчастини до автомобілів та горіхи. ФОТО


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Теги: Полістка митниця, Дольськ, контрабанда
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