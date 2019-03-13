ЖК «Західний олімп» пропонує квартири за вигідними цінами*

ЖК «Західний олімп» пропонує квартири за вигідними цінами і головне в гривнях у передмісті Луцька.



Невдовзі ціни на готові квартири комплексу дещо зростуть, тож усім, хто шукав затишне житло неподалік Луцька, варто поспішити, аби встигнути придбати квартири за старими цінами.



Зведення житлового комплексу у селі Тарасове розпочалося у травні 2018 року, за цей час будівельники повністю завершили і здали в експлуатацію чотири будинки. Наразі забудовник пропонує придбати готові квартири за старими цінами, адже вже з першого квітня цього року вартість житла в «Олімпі» стане дещо вищою. Неабиякою перевагою купівлі житла у зданих об’єктах є той факт, що більше не доведеться чекати жодного дня, аби заселитися до нового помешкання. Адже почати розпаковувати речі ви зможете відразу після підписання договору.



До слова, вже цього року почнеться зведення п’ятого будинку комплексу, загалом же ЖК «Західний Олімп» розмістить на своїй території шість будинків. Забудовник сподівається, що наймальовничіший комплекс луцького передмістя дуже швидко стане надійною та затишною домівкою для усіх, хто його обере.







Окрім того, невдовзі неподалік ЖК з’явиться затишний сквер, комплекс облаштований дитячим та спортивним майданчиком. До питання безпеки жителів та їх власності забудовник також поставився досить серйозно: вся територія комплексу огороджена парканом, має шлагбаум та камери спостереження, а з настанням сутінок автоматична система вмикає ліхтарі.



Варто зазначити, що більше 80% квартир комплексу уже продані, тому всім, хто досі шукає свою ідеальну домівку варто поспішити.



Для більш детальної інформації усі охочі можуть завітати до офісу, що знаходиться у селі Тарасове на вулиці Лесі Українки,2. Також консультацію можна отримати за номером телефону: 068-228-88-22.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. пропонує квартири за вигідними цінами і головне в гривнях у передмісті Луцька.Невдовзі ціни на готові квартири комплексу дещо зростуть, тож усім, хто шукав затишне житло неподалік Луцька, варто поспішити, аби встигнути придбати квартири за старими цінами.Зведення житлового комплексу у селі Тарасове розпочалося у травні 2018 року, за цей час будівельники повністю завершили і здали в експлуатацію чотири будинки. Наразі забудовник пропонує придбати готові квартири за старими цінами, адже вже з першого квітня цього року вартість житла в «Олімпі» стане дещо вищою. Неабиякою перевагою купівлі житла у зданих об’єктах є той факт, що більше не доведеться чекати жодного дня, аби заселитися до нового помешкання. Адже почати розпаковувати речі ви зможете відразу після підписання договору.До слова, вже цього року почнеться зведення п’ятого будинку комплексу, загалом же ЖК «Західний Олімп» розмістить на своїй території шість будинків. Забудовник сподівається, що наймальовничіший комплекс луцького передмістя дуже швидко стане надійною та затишною домівкою для усіх, хто його обере. «Західний Олімп» – це унікальна можливість отримати зручне заміське житло, не відмовляючись від благ великого міста. Відстань від комплексу до центру Луцька долається за 5 хвилин на власному авто та за 15 на маршрутному таксі. До того ж поблизу ЖК розташовані усі найважливіші соціальні об’єкти – школа, дитячий садок та лікарня. А здійснити найнеобхідніші покупки можна у власному дворі – перші поверхи будинків займають комерційні приміщення.Окрім того, невдовзі неподалік ЖК з’явиться затишний сквер, комплекс облаштований дитячим та спортивним майданчиком. До питання безпеки жителів та їх власності забудовник також поставився досить серйозно: вся територія комплексу огороджена парканом, має шлагбаум та камери спостереження, а з настанням сутінок автоматична система вмикає ліхтарі.Варто зазначити, що більше 80% квартир комплексу уже продані, тому всім, хто досі шукає свою ідеальну домівку варто поспішити.Для більш детальної інформації усі охочі можуть завітати до офісу, що знаходиться у селі Тарасове на вулиці Лесі Українки,2. Також консультацію можна отримати за номером телефону: 068-228-88-22.

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