Завтра, 19 березня, у Луцьку перестане їздити весь громадський транспорт

У Луцьку ухвалили рішення про припинення роботи громадського транспорту на період карантину (щонайменше до 3 квітня).Про це йшлося у середу, 18 березня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту і зв’язкурозповів, що у місті неможливо проконтролювати кількість пасажирів у маршрутках і тролейбусах, яку постановою визначили у кількості 10 осіб.«Для того, щоб не ставити здоров’я пасажирів під загрозу і уникнути скупчення людей, ми забороняємо рух транспорту на території Луцька до закінчення карантину», - повідомив заммера ЛуцькаДовезення лікарів, медсестер, іншого персоналу лікувальних закладів Луцька на місце роботи забезпечать за рахунок місцевих бюджетів, а організовувати цю роботу буде управління транспорту міської ради.Довіз працівників стратегічних комунальних підприємств, установ та організацій, які забезпечують щоденну життєдіяльність міста, буде здійснюватися силами відповідних підприємств, установ та організацій та коштом місцевих бюджетів.Член виконкомунаголосив, що потрібно звернути увагу на вартість перевезення у таксі, адже не всі чесно працюють, і, як показав процес введення е-квитка, ціни таки піднімали. Він попросив служби таксі із розумінням поставитися до ситуації та не підвищувати тарифи.«Ми маємо досвід європейських країн: там, де епідемія ввійшла в жорстку фазу, не працює громадський транспорт. Транспортний засіб – місце тісного контакту людей. Якщо у маршрутку чи тролейбус зайде хвора людина, то контакт забезпечений і людина підхопить коронавірус», - зауважив в.о. мера. Він додав, що медицина найцивілізованіших країн не справляється з епідемією, а у Луцьку та Волині буде набагато більше проблем.«Пенсіонер, який інфікований хворобою, буде у складній ситуації. Як уже сьогодні говорять, це – вирок. Якщо 85 % населення буде вдома, то епідемія не буде розповсюджуватися. Учора в місті їздили 2 тисячі студентів. Шановні, лишайтеся вдома, вчіться! За вчора у нас проїхали 20 тисяч пільговиків, це переважно пенсіонери. Шановні, куди ви їдете? Лишайтеся вдома! Небезпека неймовірно висока», - відзначив він.