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На Волині з охопленого вогнем будинку врятували жінку

На Волині з охопленого вогнем будинку врятували жінку
17 березня під час пожежі у місті Володимирі-Волинському співробітники служби 101 врятували людину.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Князя Романа надійшло о 15:35.

Вогнеборці 7-ї ДПРЧ Управління ДСНС області прибули на місце виклику вже через 5 хвилин, провели бойове розгортання і зайшли всередину охопленого вогнем і димом будинку, де змогли віднайти жінку літнього віку.

Потерпілу врятували та передали медикам.

Пожежу ліквідували о 15:50 одним водяним стволом. Орієнтовна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

На Волині з охопленого вогнем будинку врятували жінку

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Теги: пожежа, Володимир-Волинський
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