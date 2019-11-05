На Волині з охопленого вогнем будинку врятували жінку





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Князя Романа надійшло о 15:35.



Вогнеборці 7-ї ДПРЧ Управління ДСНС області прибули на місце виклику вже через 5 хвилин, провели бойове розгортання і зайшли всередину охопленого вогнем і димом будинку, де змогли віднайти жінку літнього віку.



Потерпілу врятували та передали медикам.



Пожежу ліквідували о 15:50 одним водяним стволом. Орієнтовна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 березня під час пожежі у місті Володимирі-Волинському співробітники служби 101 врятували людину.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Князя Романа надійшло о 15:35.Вогнеборці 7-ї ДПРЧ Управління ДСНС області прибули на місце виклику вже через 5 хвилин, провели бойове розгортання і зайшли всередину охопленого вогнем і димом будинку, де змогли віднайти жінку літнього віку.Потерпілу врятували та передали медикам.Пожежу ліквідували о 15:50 одним водяним стволом. Орієнтовна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

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