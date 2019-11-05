На Волині з охопленого вогнем будинку врятували жінку
Сьогодні, 09:25
17 березня під час пожежі у місті Володимирі-Волинському співробітники служби 101 врятували людину.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Князя Романа надійшло о 15:35.
Вогнеборці 7-ї ДПРЧ Управління ДСНС області прибули на місце виклику вже через 5 хвилин, провели бойове розгортання і зайшли всередину охопленого вогнем і димом будинку, де змогли віднайти жінку літнього віку.
Потерпілу врятували та передали медикам.
Пожежу ліквідували о 15:50 одним водяним стволом. Орієнтовна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
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Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Князя Романа надійшло о 15:35.
Вогнеборці 7-ї ДПРЧ Управління ДСНС області прибули на місце виклику вже через 5 хвилин, провели бойове розгортання і зайшли всередину охопленого вогнем і димом будинку, де змогли віднайти жінку літнього віку.
Потерпілу врятували та передали медикам.
Пожежу ліквідували о 15:50 одним водяним стволом. Орієнтовна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
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