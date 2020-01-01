У Луцьку ізолювали громадянина Туреччини з підозрою на коронавірус





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.



За його словами, чоловіка каретою швидкої допомоги у медзаклад доставили сьогодні, 18 березня.



Наразі він перебуває у боксі для ізоляції. У пацієнта взяли всі необхідні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласну інфекційну лікарню, що розташована у Луцьку, госпіталізували громадянина Туреччини з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.Про церозповів головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарніЗа його словами, чоловіка каретою швидкої допомоги у медзаклад доставили сьогодні, 18 березня.Наразі він перебуває у боксі для ізоляції. У пацієнта взяли всі необхідні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.

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