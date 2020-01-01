У Луцьку ізолювали громадянина Туреччини з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 12:26
В обласну інфекційну лікарню, що розташована у Луцьку, госпіталізували громадянина Туреччини з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.
За його словами, чоловіка каретою швидкої допомоги у медзаклад доставили сьогодні, 18 березня.
Наразі він перебуває у боксі для ізоляції. У пацієнта взяли всі необхідні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.
За його словами, чоловіка каретою швидкої допомоги у медзаклад доставили сьогодні, 18 березня.
Наразі він перебуває у боксі для ізоляції. У пацієнта взяли всі необхідні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.
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Коментарі 1
От мразь, якого милого цей турок вештається по Луцьку та передає всім коронавірус, може спеціально засланий козачок.
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