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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку ізолювали громадянина Туреччини з підозрою на коронавірус

У Луцьку ізолювали громадянина Туреччини з підозрою на коронавірус
В обласну інфекційну лікарню, що розташована у Луцьку, госпіталізували громадянина Туреччини з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів головний лікар Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.

За його словами, чоловіка каретою швидкої допомоги у медзаклад доставили сьогодні, 18 березня.

Наразі він перебуває у боксі для ізоляції. У пацієнта взяли всі необхідні аналізи та надіслали у київську лабораторію задля перевірки на COVID-19.


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Теги: Луцьк, підозра на коронавірус, громадянин Туреччини
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Коментарі 1
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От мразь, якого милого цей турок вештається по Луцьку та передає всім коронавірус, може спеціально засланий козачок.
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