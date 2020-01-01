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В Україні призупинили весняний призов

В Україні призупинили весняний призов
В Україні на час дії карантину військкомати призупинили окремі заходи призову на строкову службу.

Про це йдеться у розпорядженні командувача Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського, - повідомляють на сторінці Сухопутних військ ЗС України у Facebook.

Зокрема, у ньому передбачається, що військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинили заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, – до окремого розпорядження.

Натомість військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.

Головам призовних комісій рекомендують організовувати роботу комісій відповідно до обмежень, введених місцевими органами виконавчої влади.

Нагадаємо, в Україні весняний призов до армії мав розпочатися 1 квітня.

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Теги: ЗС України, весняний призов строковиків, карантинні заходи
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