В Україні призупинили весняний призов





Про це йдеться у розпорядженні командувача Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Олександра Сирського, -



Зокрема, у ньому передбачається, що військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на час дії карантину призупинили заходи призову громадян на строкову військову службу, пов’язані з викликом призовників до призовних дільниць та обласних збірних пунктів, – до окремого розпорядження.



Натомість військові комісаріати і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають продовжувати роботу з військово-обліковими документами та організовувати протиепідемічні заходи.



Головам призовних комісій рекомендують організовувати роботу комісій відповідно до обмежень, введених місцевими органами виконавчої влади.



Нагадаємо, в Україні весняний призов до армії мав розпочатися 1 квітня.



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