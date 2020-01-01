19 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкує день народження журналіст(на фото).Також особисте свято сьогодні в громадської активісткита підприємиціВітаємо його, а також усіх іменинників – тих, хто носить імена Аркадій і Костянтин.Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.Міжнародний день клієнтаМета цього свята для виробників товарів і послуг в самих різних сферах - залучення нових і заохочення постійних клієнтів.