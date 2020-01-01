Смерть 33-річної жінки від коронавірусу у Чернівцях: поліція розпочала розслідування

Поліція почала розслідування смерті 33-річної жінки із Чернівецької області, яка стала другою жертвою коронавірусу. За словами мами померлої, лікарі не надавали їй допомогу.Так, під час моніторингу мережі інтернет співробітники Чернівецького відділу поліції виявили інформацію про те, що через неналежне виконання службових обов’язків медичними працівниками внаслідок захворювання на COVID-19 померла 33-річна жінка, - пише ГУНП у Чернівецькій області.Для перевірки інформації, з’ясування всіх обставин і надання правової оцінки діям лікарів слідчі розпочали досудове розслідування.У дописі в одній із соціальних мереж зазначається, що батьки померлої буковинки звинувачують лікарів у ненаданні належної медичної допомоги їхній доньці. Жінка перебувала в лікарні з підозрою на інфікування коронавірусом, однак позитивні результати тестів надійшли вже після її смерті.За цим фактом слідчі Чернівецького відділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.