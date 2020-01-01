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Під час карантину всі таксі Луцька їздитимуть за одним тарифом. ПЕРЕЛІК СЛУЖБ

Під час карантину всі таксі Луцька їздитимуть за одним тарифом. ПЕРЕЛІК СЛУЖБ
Під час карантину у Луцьку їздитиме лише 5 служб таксі і всі – за одним тарифом.

Про це розповів власник служби «Еліт Експрес таксі» Сергій Бобко під час масової дезінфекції авто 20 березня.

Повідомив, що в роботі залишаються такі служби: «Максим», «Еліт Експрес таксі», «Морячок», «Чумак» і «Хіт таксі». Сергій Бобко каже, що інші не мають права виїжджати на роботу.

Усі авто, що пройшли дезобробку отримають відповідні документи від міської ради з відміткою про те, що транспорт пройшов дезінфекцію.

Тариф на проїзд складатиме 6 гривень за кілометр в межах міста, 35 гривень – посадка і 10 гривень за кілометр за містом.

Під час карантину всі таксі Луцька їздитимуть за одним тарифом. ПЕРЕЛІК СЛУЖБ
Під час карантину всі таксі Луцька їздитимуть за одним тарифом. ПЕРЕЛІК СЛУЖБ
Під час карантину всі таксі Луцька їздитимуть за одним тарифом. ПЕРЕЛІК СЛУЖБ
Під час карантину всі таксі Луцька їздитимуть за одним тарифом. ПЕРЕЛІК СЛУЖБ
Під час карантину всі таксі Луцька їздитимуть за одним тарифом. ПЕРЕЛІК СЛУЖБ

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Теги: карантин, Луцьк, служба таксі
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Коментарі 2
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А компанія ОПТІ за коротким номером 579 тарифи знизила для пасажирів
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Інформація котру подав керівник служби таксі «Еліт експрес таксі» несе чисто інформаційний характер та є суб‘єктивною думкою. Дезінфекція котру проводили спеціалісти біля філармонії не дотримуючи санітарних норм не є ефективною. А щодо тарифів 6.00 грн за км, то сервіс 579 опті вже забезпечує перевезення громадян ще за нижчим тарифом 5,75 грн за км.
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