Під час карантину всі таксі Луцька їздитимуть за одним тарифом. ПЕРЕЛІК СЛУЖБ

Під час карантину у Луцьку їздитиме лише 5 служб таксі і всі – за одним тарифом.Про це розповів власник служби «Еліт Експрес таксі»під час масової дезінфекції авто 20 березня.Повідомив, що в роботі залишаються такі служби: «Максим», «Еліт Експрес таксі», «Морячок», «Чумак» і «Хіт таксі». Сергій Бобко каже, що інші не мають права виїжджати на роботу.Усі авто, що пройшли дезобробку отримають відповідні документи від міської ради з відміткою про те, що транспорт пройшов дезінфекцію.Тариф на проїзд складатиме 6 гривень за кілометр в межах міста, 35 гривень – посадка і 10 гривень за кілометр за містом.