Під час карантину всі таксі Луцька їздитимуть за одним тарифом. ПЕРЕЛІК СЛУЖБ
Сьогодні, 11:31
Під час карантину у Луцьку їздитиме лише 5 служб таксі і всі – за одним тарифом.
Про це розповів власник служби «Еліт Експрес таксі» Сергій Бобко під час масової дезінфекції авто 20 березня.
Повідомив, що в роботі залишаються такі служби: «Максим», «Еліт Експрес таксі», «Морячок», «Чумак» і «Хіт таксі». Сергій Бобко каже, що інші не мають права виїжджати на роботу.
Усі авто, що пройшли дезобробку отримають відповідні документи від міської ради з відміткою про те, що транспорт пройшов дезінфекцію.
Тариф на проїзд складатиме 6 гривень за кілометр в межах міста, 35 гривень – посадка і 10 гривень за кілометр за містом.
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Про це розповів власник служби «Еліт Експрес таксі» Сергій Бобко під час масової дезінфекції авто 20 березня.
Повідомив, що в роботі залишаються такі служби: «Максим», «Еліт Експрес таксі», «Морячок», «Чумак» і «Хіт таксі». Сергій Бобко каже, що інші не мають права виїжджати на роботу.
Усі авто, що пройшли дезобробку отримають відповідні документи від міської ради з відміткою про те, що транспорт пройшов дезінфекцію.
Тариф на проїзд складатиме 6 гривень за кілометр в межах міста, 35 гривень – посадка і 10 гривень за кілометр за містом.
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Коментарі 2
А компанія ОПТІ за коротким номером 579 тарифи знизила для пасажирів
Інформація котру подав керівник служби таксі «Еліт експрес таксі» несе чисто інформаційний характер та є суб‘єктивною думкою. Дезінфекція котру проводили спеціалісти біля філармонії не дотримуючи санітарних норм не є ефективною. А щодо тарифів 6.00 грн за км, то сервіс 579 опті вже забезпечує перевезення громадян ще за нижчим тарифом 5,75 грн за км.
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