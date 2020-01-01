У Луцьку – перший випадок коронавірусу. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:07
Перший випадок COVID-19 у Луцьку зафіксували у Волинській обласній інфекційній лікарні.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.
Перший випадок захворювання на COVID-19 у Луцьку виявили у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік приїхав з-за кордону і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.
Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту.
Начальник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк повідомив, що швидкий тест підтвердив інфікування коронавірусом. Наразі аналізи чоловіка відправили на полімеразну ланцюгову реакцію у Київ, що дасть остаточні результати.
Як повідомляють виданню декілька джерел, вірус підхопив один з керівників відомого у Луцьку та на Волині підприємств.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.
Перший випадок захворювання на COVID-19 у Луцьку виявили у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік приїхав з-за кордону і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.
Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту.
Начальник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк повідомив, що швидкий тест підтвердив інфікування коронавірусом. Наразі аналізи чоловіка відправили на полімеразну ланцюгову реакцію у Київ, що дасть остаточні результати.
Як повідомляють виданню декілька джерел, вірус підхопив один з керівників відомого у Луцьку та на Волині підприємств.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
ну, панєслась...
хто саме?
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