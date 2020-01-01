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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку – перший випадок коронавірусу. ОНОВЛЕНО

У Луцьку – перший випадок коронавірусу. ОНОВЛЕНО
Перший випадок COVID-19 у Луцьку зафіксували у Волинській обласній інфекційній лікарні.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з декількох власних джерел.

Перший випадок захворювання на COVID-19 у Луцьку виявили у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік приїхав з-за кордону і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.

Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту.

Начальник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк повідомив, що швидкий тест підтвердив інфікування коронавірусом. Наразі аналізи чоловіка відправили на полімеразну ланцюгову реакцію у Київ, що дасть остаточні результати.

Як повідомляють виданню декілька джерел, вірус підхопив один з керівників відомого у Луцьку та на Волині підприємств.

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Теги: коронавірус, Луцьк, Волинь, інфекція, Липини, COVID-19
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