У Луцьку – перший випадок коронавірусу. ОНОВЛЕНО

Перший випадок COVID-19 у Луцьку зафіксували у Волинській обласній інфекційній лікарні.Про цестало відомо з декількох власних джерел.Перший випадок захворювання на COVID-19 у Луцьку виявили у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік приїхав з-за кордону і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту.Начальник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністраціїповідомив, що швидкий тест підтвердив інфікування коронавірусом. Наразі аналізи чоловіка відправили на полімеразну ланцюгову реакцію у Київ, що дасть остаточні результати.Як повідомляють виданню декілька джерел, вірус підхопив один з керівників відомого у Луцьку та на Волині підприємств.