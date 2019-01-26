У Ковелі скасували футбольні турніри для дітей





Про це



На весну заплановано мав відбутись турнір «Spring Football Cup 2020» серед учасників 2004 років народження (13–15 березня) та 2006 років народження (18-22 березня) у зв’язку із введення урядом заходів для убезпечення українців від COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міський центр «Спорт для всіх» та ФЦ «Ковель-Волинь» повідомляють про скасування найближчих весняних турнірів.Про це повідомляє Район.Ковель.На весну заплановано мав відбутись турнір «Spring Football Cup 2020» серед учасників 2004 років народження (13–15 березня) та 2006 років народження (18-22 березня) у зв’язку із введення урядом заходів для убезпечення українців від COVID-19.

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