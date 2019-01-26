У Ковелі скасували футбольні турніри для дітей
Сьогодні, 06:13
Ковельський міський центр «Спорт для всіх» та ФЦ «Ковель-Волинь» повідомляють про скасування найближчих весняних турнірів.
Про це повідомляє Район.Ковель.
На весну заплановано мав відбутись турнір «Spring Football Cup 2020» серед учасників 2004 років народження (13–15 березня) та 2006 років народження (18-22 березня) у зв’язку із введення урядом заходів для убезпечення українців від COVID-19.
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Про це повідомляє Район.Ковель.
На весну заплановано мав відбутись турнір «Spring Football Cup 2020» серед учасників 2004 років народження (13–15 березня) та 2006 років народження (18-22 березня) у зв’язку із введення урядом заходів для убезпечення українців від COVID-19.
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