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У Ковелі скасували футбольні турніри для дітей

У Ковелі скасували футбольні турніри для дітей
Ковельський міський центр «Спорт для всіх» та ФЦ «Ковель-Волинь» повідомляють про скасування найближчих весняних турнірів.

Про це повідомляє Район.Ковель.

На весну заплановано мав відбутись турнір «Spring Football Cup 2020» серед учасників 2004 років народження (13–15 березня) та 2006 років народження (18-22 березня) у зв’язку із введення урядом заходів для убезпечення українців від COVID-19.

У Ковелі скасували футбольні турніри для дітей

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Теги: ковель, футбол, турнір
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