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На Волині судили чоловіка, який обкрадав гаражі та готелі

На Волині судили чоловіка, який обкрадав гаражі та готелі
В обласному центрі Волині судили крадія з Рівненщини. Зокрема, чоловік встиг обікрасти готельно-ресторанний комплекс «Срібні лелеки», лабораторію особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», а також гараж та цех.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.

Під час суду встановили, що з 11 листопада по 9 грудня минулого року раніше судимий уродженець Рівненщини здійснив декілька крадіжок у Луцьку.

Так, чоловік обікрав гараж, винісши з нього інструментів на суму майже 19 тисяч, також він вкрав телефон у готельно-ресторанному комплексі «Срібні лелеки».

Окрім того, чоловік «обчистив» цех, вкравши з нього інструментів на 16,5 тисяч гривень. Ще одним місцем крадіжки стала лабораторія особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», звідки злочинець поцупив комп’ютерну техніку.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він частково відшкодував вкрадене та просив суворо його не карати.

Відтак, суд призначив йому покарання у виді трьох років та дев’яти місяців позбавлення волі.

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Теги: суд, волинь, крадій
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