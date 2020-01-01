На Волині судили чоловіка, який обкрадав гаражі та готелі





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, -



Під час суду встановили, що з 11 листопада по 9 грудня минулого року раніше судимий уродженець Рівненщини здійснив декілька крадіжок у Луцьку.



Так, чоловік обікрав гараж, винісши з нього інструментів на суму майже 19 тисяч, також він вкрав телефон у готельно-ресторанному комплексі «Срібні лелеки».



Окрім того, чоловік «обчистив» цех, вкравши з нього інструментів на 16,5 тисяч гривень. Ще одним місцем крадіжки стала лабораторія особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», звідки злочинець поцупив комп’ютерну техніку.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він частково відшкодував вкрадене та просив суворо його не карати.



Відтак, суд призначив йому покарання у виді трьох років та дев’яти місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині судили крадія з Рівненщини. Зокрема, чоловік встиг обікрасти готельно-ресторанний комплекс «Срібні лелеки», лабораторію особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», а також гараж та цех.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.Під час суду встановили, що з 11 листопада по 9 грудня минулого року раніше судимий уродженець Рівненщини здійснив декілька крадіжок у Луцьку.Так, чоловік обікрав гараж, винісши з нього інструментів на суму майже 19 тисяч, також він вкрав телефон у готельно-ресторанному комплексі «Срібні лелеки».Окрім того, чоловік «обчистив» цех, вкравши з нього інструментів на 16,5 тисяч гривень. Ще одним місцем крадіжки стала лабораторія особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», звідки злочинець поцупив комп’ютерну техніку.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він частково відшкодував вкрадене та просив суворо його не карати.Відтак, суд призначив йому покарання у виді трьох років та дев’яти місяців позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію