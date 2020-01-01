На Волині судили чоловіка, який обкрадав гаражі та готелі
Сьогодні, 10:32
В обласному центрі Волині судили крадія з Рівненщини. Зокрема, чоловік встиг обікрасти готельно-ресторанний комплекс «Срібні лелеки», лабораторію особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», а також гараж та цех.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що з 11 листопада по 9 грудня минулого року раніше судимий уродженець Рівненщини здійснив декілька крадіжок у Луцьку.
Так, чоловік обікрав гараж, винісши з нього інструментів на суму майже 19 тисяч, також він вкрав телефон у готельно-ресторанному комплексі «Срібні лелеки».
Окрім того, чоловік «обчистив» цех, вкравши з нього інструментів на 16,5 тисяч гривень. Ще одним місцем крадіжки стала лабораторія особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», звідки злочинець поцупив комп’ютерну техніку.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він частково відшкодував вкрадене та просив суворо його не карати.
Відтак, суд призначив йому покарання у виді трьох років та дев’яти місяців позбавлення волі.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новини.
Під час суду встановили, що з 11 листопада по 9 грудня минулого року раніше судимий уродженець Рівненщини здійснив декілька крадіжок у Луцьку.
Так, чоловік обікрав гараж, винісши з нього інструментів на суму майже 19 тисяч, також він вкрав телефон у готельно-ресторанному комплексі «Срібні лелеки».
Окрім того, чоловік «обчистив» цех, вкравши з нього інструментів на 16,5 тисяч гривень. Ще одним місцем крадіжки стала лабораторія особливо небезпечних інфекцій ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України», звідки злочинець поцупив комп’ютерну техніку.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Він частково відшкодував вкрадене та просив суворо його не карати.
Відтак, суд призначив йому покарання у виді трьох років та дев’яти місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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