Волинянин на викраденій автівці потрапив у аварію

34-річний житель Ківерцівського району незаконно заволодів автомобілем «IVECO» та скоїв дорожньо-транспортну пригоду.Інциден трапився 22 березня, - пише ГУНП у Волинській області.Зазначається, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння заволодів автомобілем 61-річного жителя Ківерцівського району, котрий знаходився у дворі за місцем проживання потерпілого. Керуючи викраденим автомобілем у селищі Цумань він зіткнувся із вантажівкою ГАЗ-5301 під керуванням 46-річного жителя Ківерцівського району.Внаслідок автопригоди постраждав викрадач транспортного засобу. Його госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні. Водій автомобіля ГАЗ-5301 також отримав тілесні ушкодження, не госпіталізовувався.Слідчі за цими фактами внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Чоловікові загрожує, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.