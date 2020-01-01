П’яний водій намагався відкупитися від поліцейських за понад 10 тисяч гривень
Сьогодні, 12:15
П’яний волинянин за кермом авто намагався за хабар відкупитись від поліцейських.
У суботу, 21 березня, до Локачинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля, котрий прямує у сторону райцентру, керує авто у стані алкогольного сп’яніння, - пише ГУНП у Волинській області.
За отриманою інформацією правоохоронці зупинили автомобіль КІА, за кермом якого перебував нетверезий 34-річний житель району.
З метою уникнути адміністративної відповідальності, водій дав співробітникам поліції неправомірну вигоду у сумі 10 200 гривень.
Співробітники поліції факт дачі хабара задокументували, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Досудове розслідування триває.
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У суботу, 21 березня, до Локачинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що водій автомобіля, котрий прямує у сторону райцентру, керує авто у стані алкогольного сп’яніння, - пише ГУНП у Волинській області.
За отриманою інформацією правоохоронці зупинили автомобіль КІА, за кермом якого перебував нетверезий 34-річний житель району.
З метою уникнути адміністративної відповідальності, водій дав співробітникам поліції неправомірну вигоду у сумі 10 200 гривень.
Співробітники поліції факт дачі хабара задокументували, гроші вилучили.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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