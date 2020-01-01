Хворих на коронавірус лікуватимуть у Боголюбах
Сьогодні, 13:35
Головний корпус Волинської обласної клінічної лікарні, що у Луцьку, першочергово не використовуватимуть задля госпіталізації хворих на COVID-19.
Про це йшлося у понеділок, 23 березня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк відзначив, що у першу чергу при значній кількості хворих на коронавірус використовуватимуть другий корпус обласної клінічної лікарні, що розташований у Боголюбах. Наразі триває підготовка медзакладу до прийому пацієнтів. Планують, що там розмістять близько 20 апаратів для штучної вентиляції легень.
«Якщо там буде заповнено, то основний корпус включать у другу чергу. Але ми також його готуємо: поповнюємо запаси кисню, засобів захисту для медичного персоналу. У цю лікарню потраплятимуть важкі хворі з пневмоніями, дистрес-синдромом, тобто ті, хто потребують постійної дихальної підтримки», - повідомив головний медик області.
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Про це йшлося у понеділок, 23 березня, під час брифінгу в ОДА.
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк відзначив, що у першу чергу при значній кількості хворих на коронавірус використовуватимуть другий корпус обласної клінічної лікарні, що розташований у Боголюбах. Наразі триває підготовка медзакладу до прийому пацієнтів. Планують, що там розмістять близько 20 апаратів для штучної вентиляції легень.
«Якщо там буде заповнено, то основний корпус включать у другу чергу. Але ми також його готуємо: поповнюємо запаси кисню, засобів захисту для медичного персоналу. У цю лікарню потраплятимуть важкі хворі з пневмоніями, дистрес-синдромом, тобто ті, хто потребують постійної дихальної підтримки», - повідомив головний медик області.
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