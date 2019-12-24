На Волині сапери знищили понад 60 боєприпасів минулої війни
Сьогодні, 19:51
За минулий тиждень групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення У ДСНС України у Волинській області знищили 62 боєприпаси часів Другої Світової війни.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Загалом в області з початку року сапери ДСНС знищили 91 вибухонебезпечний предмет часів минулої війни.
Рятувальники вкотре нагадують громадянам про необхідність дотримання заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів.
"Про небезпечну знахідку слід повідомити Службу порятунку "101" або правоохоронців за номером телефону "102", - наголошують у ДСНС у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.
Загалом в області з початку року сапери ДСНС знищили 91 вибухонебезпечний предмет часів минулої війни.
Рятувальники вкотре нагадують громадянам про необхідність дотримання заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів.
"Про небезпечну знахідку слід повідомити Службу порятунку "101" або правоохоронців за номером телефону "102", - наголошують у ДСНС у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин вкрав телефон у 18-річного хлопця
Сьогодні, 20:18
Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 24 березня
Сьогодні, 20:00
На Волині сапери знищили понад 60 боєприпасів минулої війни
Сьогодні, 19:51
Надзвичайний стан в Україні через коронавірус: що це означатиме
Сьогодні, 19:35
Судитимуть волинянина, який зарізав односельчанина
Сьогодні, 19:20
Медіа