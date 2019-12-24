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На Волині сапери знищили понад 60 боєприпасів минулої війни

На Волині сапери знищили понад 60 боєприпасів минулої війни
За минулий тиждень групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення У ДСНС України у Волинській області знищили 62 боєприпаси часів Другої Світової війни.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Загалом в області з початку року сапери ДСНС знищили 91 вибухонебезпечний предмет часів минулої війни.

Рятувальники вкотре нагадують громадянам про необхідність дотримання заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів.

"Про небезпечну знахідку слід повідомити Службу порятунку "101" або правоохоронців за номером телефону "102", - наголошують у ДСНС у Волинській області.


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Теги: сапери, Волинь, боєприпаси
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