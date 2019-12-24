На Волині сапери знищили понад 60 боєприпасів минулої війни





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Загалом в області з початку року сапери ДСНС знищили 91 вибухонебезпечний предмет часів минулої війни.



Рятувальники вкотре нагадують громадянам про необхідність дотримання заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів.



"Про небезпечну знахідку слід повідомити Службу порятунку "101" або правоохоронців за номером телефону "102", - наголошують у ДСНС у Волинській області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулий тиждень групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення У ДСНС України у Волинській області знищили 62 боєприпаси часів Другої Світової війни.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Загалом в області з початку року сапери ДСНС знищили 91 вибухонебезпечний предмет часів минулої війни.Рятувальники вкотре нагадують громадянам про необхідність дотримання заходів безпеки у разі виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів."Про небезпечну знахідку слід повідомити Службу порятунку "101" або правоохоронців за номером телефону "102", - наголошують у ДСНС у Волинській області.

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