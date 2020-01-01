У Києві не підтвердили коронавірус у волинського бізнесмена, інший – чекає результатів
Сьогодні, 10:23
З підозрою на коронавірусну інфекцію на Волині наразі - 8 осіб. Госпіталізували трьох, решта перебуває на самоізоляції. В усіх осіб взято аналізи та відправлено біоматеріал до Києва для проведення лабораторних досліджень.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Запевняють, що у одного з волинянина, у якого експрес-тест показав позитивний результат, перші лабораторні дослідження не підтвердили діагноз COVID-19.
Результати ще одного жителя області, у якого експрес-тест теж показав позитивний результат, очікують.
Нагадаємо, у суботу, 22 березня, стало відомо про перший випадок виявлення захворювання на COVID-19 у Луцьку експрес-тестом у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік є співзасносником відомого на Волині підприємства, приїхав з відпочинку у Франції і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.
Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту.
За інформацією видання, експрес-тест показав інфікування коронавірусом і у іншого співзасновника цього ж підприємства, який був разом з колегою на відпочинку.
Станом на ранок 24 березня в ОДА повідомили, що в одного з чоловіків коронавірус у столиці не пітвердили, інший же поки очікує результатів.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Запевняють, що у одного з волинянина, у якого експрес-тест показав позитивний результат, перші лабораторні дослідження не підтвердили діагноз COVID-19.
Результати ще одного жителя області, у якого експрес-тест теж показав позитивний результат, очікують.
Нагадаємо, у суботу, 22 березня, стало відомо про перший випадок виявлення захворювання на COVID-19 у Луцьку експрес-тестом у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік є співзасносником відомого на Волині підприємства, приїхав з відпочинку у Франції і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.
Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту.
За інформацією видання, експрес-тест показав інфікування коронавірусом і у іншого співзасновника цього ж підприємства, який був разом з колегою на відпочинку.
Станом на ранок 24 березня в ОДА повідомили, що в одного з чоловіків коронавірус у столиці не пітвердили, інший же поки очікує результатів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 10:23
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