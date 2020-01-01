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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Києві не підтвердили коронавірус у волинського бізнесмена, інший – чекає результатів

У Києві не підтвердили коронавірус у волинського бізнесмена, інший – чекає результатів
З підозрою на коронавірусну інфекцію на Волині наразі - 8 осіб. Госпіталізували трьох, решта перебуває на самоізоляції. В усіх осіб взято аналізи та відправлено біоматеріал до Києва для проведення лабораторних досліджень.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Запевняють, що у одного з волинянина, у якого експрес-тест показав позитивний результат, перші лабораторні дослідження не підтвердили діагноз COVID-19.

Результати ще одного жителя області, у якого експрес-тест теж показав позитивний результат, очікують.

Нагадаємо, у суботу, 22 березня, стало відомо про перший випадок виявлення захворювання на COVID-19 у Луцьку експрес-тестом у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік є співзасносником відомого на Волині підприємства, приїхав з відпочинку у Франції і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.

Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту.

За інформацією видання, експрес-тест показав інфікування коронавірусом і у іншого співзасновника цього ж підприємства, який був разом з колегою на відпочинку.

Станом на ранок 24 березня в ОДА повідомили, що в одного з чоловіків коронавірус у столиці не пітвердили, інший же поки очікує результатів.

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Теги: коронавірус, Волинь
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