У Києві не підтвердили коронавірус у волинського бізнесмена, інший – чекає результатів

З підозрою на коронавірусну інфекцію на Волині наразі - 8 осіб. Госпіталізували трьох, решта перебуває на самоізоляції. В усіх осіб взято аналізи та відправлено біоматеріал до Києва для проведення лабораторних досліджень.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Запевняють, що у одного з волинянина, у якого експрес-тест показав позитивний результат, перші лабораторні дослідження не підтвердили діагноз COVID-19.Результати ще одного жителя області, у якого експрес-тест теж показав позитивний результат, очікують.Нагадаємо, у суботу, 22 березня,у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік є співзасносником відомого на Волині підприємства, приїхав з відпочинку у Франції і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту.За інформацією видання, експрес-тест показав інфікування коронавірусом і у іншого співзасновника цього ж підприємства, який був разом з колегою на відпочинку.Станом на ранок 24 березня в ОДА повідомили, що в одного з чоловіків коронавірус у столиці не пітвердили, інший же поки очікує результатів.