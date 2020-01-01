Лучанка самостійно пошила захисні маски і передала їх безкоштовно для медиків

Лучанкасамостійно шиє захисні маски вдома і роздає їх безкоштовно усім, кому вони необхідні. Нещодавно жінка передала у Волинську обласну клінічну лікарню декілька десятків таких необхідних і дефіцитних засобів захисту.Про цеповідомили читачі.Ольга Гень на своїй сторінці у facebook пише, що вона не може сидіти склавши руки, коли в Україні є нестача масок і купити їх в аптеках наразі важко."...Я вирішила вивернути всі свої заначкі з тканинами, і зшити масок стільки, скільки я зможу, і для всіх кому це необхідно - БЕЗКОШТОВНО....Багато друзів вже в черзі, і я зроблю це з любов'ю. коли я закінчу з ними, почну роздавати пенсіонерам на вулиці. Я сподіваюсь, що я хоть когось змотивую цим постом, і ще хтось підхватить цю ідею", - йдеться у дописі.