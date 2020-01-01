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Лучанка самостійно пошила захисні маски і передала їх безкоштовно для медиків

Лучанка самостійно пошила захисні маски і передала їх безкоштовно для медиків
Лучанка Ольга Гень самостійно шиє захисні маски вдома і роздає їх безкоштовно усім, кому вони необхідні. Нещодавно жінка передала у Волинську обласну клінічну лікарню декілька десятків таких необхідних і дефіцитних засобів захисту.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили читачі.

Ольга Гень на своїй сторінці у facebook пише, що вона не може сидіти склавши руки, коли в Україні є нестача масок і купити їх в аптеках наразі важко.

"...Я вирішила вивернути всі свої заначкі з тканинами, і зшити масок стільки, скільки я зможу, і для всіх кому це необхідно - БЕЗКОШТОВНО....Багато друзів вже в черзі, і я зроблю це з любов'ю. коли я закінчу з ними, почну роздавати пенсіонерам на вулиці. Я сподіваюсь, що я хоть когось змотивую цим постом, і ще хтось підхватить цю ідею", - йдеться у дописі.


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Теги: маски лучанка, Ольга Гень
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Коментарі 2
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афішувати таке не треба
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Гарна ініціатива,дівчинка молодець, хай можновладці беруть приклад.
Хоть шось добре в новинах...
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