Пустовіт просить зупинити роботу «Модерн-Експо»
Сьогодні, 09:47
Секретар міської ради Григорій Пустовіт звернувся до керівника “Модерн-Експо” Петра Пилипюка щодо можливості призупинення виробничих потужностей на час карантину.
Про це йдеться на сайті мерії.
Так, відповідно до рішення Луцькради, до закінчення карантину тимчасово зупинили роботу значної частини об'єктів загального користування на території Луцька та Прилуцького старостинського округу.
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Секретар міської ради Григорій Пустовіт звернувся до керівника СП ТОВ “Модерн-Експо” Петра Пилипюка з проханням розглянути можливість тимчасового зупинення виробничих потужностей на період карантину.
За його словами, на підприємстві працює багато лучан і постійно надходять дзвінки на гарячу лінію Луцької міської ради з пропозиціями тимчасового зупинення роботи підприємства, аби запобігти можливому поширенню.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Так, відповідно до рішення Луцькради, до закінчення карантину тимчасово зупинили роботу значної частини об'єктів загального користування на території Луцька та Прилуцького старостинського округу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Модерн-Експо» і «Кромберг енд Шуберт»: як в умовах карантину працюють великі підприємства
Секретар міської ради Григорій Пустовіт звернувся до керівника СП ТОВ “Модерн-Експо” Петра Пилипюка з проханням розглянути можливість тимчасового зупинення виробничих потужностей на період карантину.
За його словами, на підприємстві працює багато лучан і постійно надходять дзвінки на гарячу лінію Луцької міської ради з пропозиціями тимчасового зупинення роботи підприємства, аби запобігти можливому поширенню.
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Коментарі 3
Ще один бездарний державний муж. Зупини себе - піди з мерії. Можливо місто заживе нормальним життям.
Це ще треба просити привселюдно? Ще може в дупу поцілувати треба на Театральному майдані?
ви ж це чудо обрали самотужки!
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