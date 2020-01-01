Пустовіт просить зупинити роботу «Модерн-Експо»

Секретар міської радизвернувся до керівника “Модерн-Експо”щодо можливості призупинення виробничих потужностей на час карантину.Про це йдеться на сайті мерії.Так, відповідно до рішення Луцькради, до закінчення карантину тимчасово зупинили роботу значної частини об'єктів загального користування на території Луцька та Прилуцького старостинського округу.Секретар міської ради Григорій Пустовіт звернувся до керівника СП ТОВ “Модерн-Експо” Петра Пилипюка з проханням розглянути можливість тимчасового зупинення виробничих потужностей на період карантину.За його словами, на підприємстві працює багато лучан і постійно надходять дзвінки на гарячу лінію Луцької міської ради з пропозиціями тимчасового зупинення роботи підприємства, аби запобігти можливому поширенню.