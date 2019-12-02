У Луцьку на вулиці Кравчука автомобіль збив пішохода
Сьогодні, 09:58
Учора, 24 березня, на вулиці Кравчука у Луцьку автомобіль Volkswagen Caddy збив пішохода, 54-річного місцевого жителя. Чоловік переходив проїжджу частину у невстановленому місці.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області
За кермом транспортного засобу перебував 49-річний лучанин.
Унаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області
За кермом транспортного засобу перебував 49-річний лучанин.
Унаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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