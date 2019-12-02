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У Луцьку на вулиці Кравчука автомобіль збив пішохода

У Луцьку на вулиці Кравчука автомобіль збив пішохода
Учора, 24 березня, на вулиці Кравчука у Луцьку автомобіль Volkswagen Caddy збив пішохода, 54-річного місцевого жителя. Чоловік переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області

За кермом транспортного засобу перебував 49-річний лучанин.

Унаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.




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Теги: аварія, Луцьк, пішохід, травми
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