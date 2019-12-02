У Луцьку на вулиці Кравчука автомобіль збив пішохода





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області



За кермом транспортного засобу перебував 49-річний лучанин.



Унаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 24 березня, на вулиці Кравчука у Луцьку автомобіль Volkswagen Caddy збив пішохода, 54-річного місцевого жителя. Чоловік переходив проїжджу частину у невстановленому місці.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської областіЗа кермом транспортного засобу перебував 49-річний лучанин.Унаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення травматології Луцької міської клінічної лікарні.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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