У Луцьку медики платили 6 гривень за «безкоштовне» перевезення під час карантину
Сьогодні, 16:02
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк підтвердив інформацію про те, що деякі медики були змушені платити 6 гривень за проїзд в умовах карантину.
Про це йшлося у середу, 25 березня, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, мерія Луцька пообіцяла забезпечити доїзд усіх медичних працівників у міські заклади охорони здоров’я у період карантину. Однак з’явилася інформація, що деякі перевізники брали за проїзд у медиків 6 гривень.
«Є така інформація. Це неправильно. Ми знайдемо ресурси, щоб цього не було», - сказав Ігор Ващенюк.
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Про це йшлося у середу, 25 березня, під час брифінгу в ОДА.
Нагадаємо, мерія Луцька пообіцяла забезпечити доїзд усіх медичних працівників у міські заклади охорони здоров’я у період карантину. Однак з’явилася інформація, що деякі перевізники брали за проїзд у медиків 6 гривень.
«Є така інформація. Це неправильно. Ми знайдемо ресурси, щоб цього не було», - сказав Ігор Ващенюк.
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Коментарі 1
ДАвайте подякуємо місцевій владі та їх роботі.... НА КАРАНТИН І ТО ТЕРМІНОВО ПУЧТОДЗВОНА З НЕДОРОБОМ ХАЙ КРАЩЕ ВІДПОЧИВАЮТЬ НІЖ ТАК ПРАЦЮЮТЬ!!!!!
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