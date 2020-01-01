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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку медики платили 6 гривень за «безкоштовне» перевезення під час карантину

У Луцьку медики платили 6 гривень за «безкоштовне» перевезення під час карантину
Начальник управління охорони здоров’я ОДА Ігор Ващенюк підтвердив інформацію про те, що деякі медики були змушені платити 6 гривень за проїзд в умовах карантину.

Про це йшлося у середу, 25 березня, під час брифінгу в ОДА.

Нагадаємо, мерія Луцька пообіцяла забезпечити доїзд усіх медичних працівників у міські заклади охорони здоров’я у період карантину. Однак з’явилася інформація, що деякі перевізники брали за проїзд у медиків 6 гривень.

«Є така інформація. Це неправильно. Ми знайдемо ресурси, щоб цього не було», - сказав Ігор Ващенюк.

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Теги: коронавірус, карантин, Луцьк
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Коментарі 1
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ДАвайте подякуємо місцевій владі та їх роботі.... НА КАРАНТИН І ТО ТЕРМІНОВО ПУЧТОДЗВОНА З НЕДОРОБОМ ХАЙ КРАЩЕ ВІДПОЧИВАЮТЬ НІЖ ТАК ПРАЦЮЮТЬ!!!!!
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