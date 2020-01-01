У Луцьку медики платили 6 гривень за «безкоштовне» перевезення під час карантину

Начальник управління охорони здоров’я ОДАпідтвердив інформацію про те, що деякі медики були змушені платити 6 гривень за проїзд в умовах карантину.Про це йшлося у середу, 25 березня, під час брифінгу в ОДА.Нагадаємо, мерія Луцька пообіцяла забезпечити доїзд усіх медичних працівників у міські заклади охорони здоров’я у період карантину. Однак з’явилася інформація, що деякі перевізники брали за проїзд у медиків 6 гривень.«Є така інформація. Це неправильно. Ми знайдемо ресурси, щоб цього не було», - сказав Ігор Ващенюк.