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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«Ніяких контактів з Києвом», – Палиця про кураторство на Волині у боротьбі з коронавірусом

«Ніяких контактів з Києвом», – Палиця про кураторство на Волині у боротьбі з коронавірусом
Народний депутат України Ігор Палиця, який взяв на себе кураторство над Волинською областю на час пандемії Covid-19, заявляє, що зробив це з власної волі, а найбільше у ситуації з коронавірусом його вразила безпорадність влади на рівні держави.

Так прокоментував Палиця інформацію «Української правди» про те, що президент Зеленський доручив йому стати куратором Волинської області у боротьбі з поширенням коронавірусу.

За словами Палиці, на зустрічі у президента Володимира Зеленського він не був, оскільки його на неї не запрошували. Політик додав, що й брати кураторство над областю його не просили, мовляв, усе робить "з власної ініціативи і без ніяких контактів з Києвом".

Палиця додав, що у питанні боротьби з коронавірусом він координується з місцевою владою.

Головна проблема Волині, за його словами, – це "відсутність в країні необхідних речей та обладнання", а питання тестів-масок-захисту для лікарів вирішують планово.

Палиця відзначив, що він «наповнив фонд на 20 мільйонів гривень» і надалі буде «шукати стільки грошей, скільки буде потрібно».

За його словами, наразі в область везуть новий комп'ютерний томограф, чотири апарати штучної вентиляції легень, закінчують переобладнання корпусу в Боголюбах.

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Теги: коронавірус, Волинь, Ігор Палиця
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