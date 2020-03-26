«Ніяких контактів з Києвом», – Палиця про кураторство на Волині у боротьбі з коронавірусом
Сьогодні, 10:50
Народний депутат України Ігор Палиця, який взяв на себе кураторство над Волинською областю на час пандемії Covid-19, заявляє, що зробив це з власної волі, а найбільше у ситуації з коронавірусом його вразила безпорадність влади на рівні держави.
Так прокоментував Палиця інформацію «Української правди» про те, що президент Зеленський доручив йому стати куратором Волинської області у боротьбі з поширенням коронавірусу.
За словами Палиці, на зустрічі у президента Володимира Зеленського він не був, оскільки його на неї не запрошували. Політик додав, що й брати кураторство над областю його не просили, мовляв, усе робить "з власної ініціативи і без ніяких контактів з Києвом".
Палиця додав, що у питанні боротьби з коронавірусом він координується з місцевою владою.
Головна проблема Волині, за його словами, – це "відсутність в країні необхідних речей та обладнання", а питання тестів-масок-захисту для лікарів вирішують планово.
Палиця відзначив, що він «наповнив фонд на 20 мільйонів гривень» і надалі буде «шукати стільки грошей, скільки буде потрібно».
За його словами, наразі в область везуть новий комп'ютерний томограф, чотири апарати штучної вентиляції легень, закінчують переобладнання корпусу в Боголюбах.
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Так прокоментував Палиця інформацію «Української правди» про те, що президент Зеленський доручив йому стати куратором Волинської області у боротьбі з поширенням коронавірусу.
За словами Палиці, на зустрічі у президента Володимира Зеленського він не був, оскільки його на неї не запрошували. Політик додав, що й брати кураторство над областю його не просили, мовляв, усе робить "з власної ініціативи і без ніяких контактів з Києвом".
Палиця додав, що у питанні боротьби з коронавірусом він координується з місцевою владою.
Головна проблема Волині, за його словами, – це "відсутність в країні необхідних речей та обладнання", а питання тестів-масок-захисту для лікарів вирішують планово.
Палиця відзначив, що він «наповнив фонд на 20 мільйонів гривень» і надалі буде «шукати стільки грошей, скільки буде потрібно».
За його словами, наразі в область везуть новий комп'ютерний томограф, чотири апарати штучної вентиляції легень, закінчують переобладнання корпусу в Боголюбах.
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Сьогодні, 10:50
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