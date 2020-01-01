вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Повертайтеся або залишайтеся»: через два дні Україна повністю закриє кордони

«Повертайтеся або залишайтеся»: через два дні Україна повністю закриє кордони
У ніч на суботу, 28 березня, Україна повністю закриє авіасполучення та перетин кордону потягами та автобусами. 

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав українців, які ще перебувають за межами країни, повернутися додому протягом двох днів або залишитися за кордоном, повідомляє "ТСН".

"Дано ще два дні. А після цього, сидиш ти десь на Цейлоні в хорошій хатині, ну посидь там іще, якщо ти так вирішив", - заявив Аваков і додав, що повернутися до України все ж буде можливо на своєму транспорті. 

"Якщо ви прийшли пішки чи приїхали на своїй машині до кордону України, і навіть при цьому втратили паспорт, але ви точно ідентифікуєтеся як громадянин України, вдома вас приймуть завжди", - запевнив міністр. 

За даними Міністерства закордонних справ, станом на середу за межами України залишається 20 тисяч людей, які виявили бажання повернутись додому.

До слова, від початку евакуації до України повернулися понад 82 тисячі людей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кордони України, карантинні заходи, повернення українців
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Зеленський призначив керівників трьох РДА на Волині: що про них відомо
Як діяти волинянам, які не підписали декларацію з лікарем, при підозрі на коронавірус
Луцьк – на повному карантині. ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі – 9 людей з пневмонією
Сьогодні, 11:39
«Повертайтеся або залишайтеся»: через два дні Україна повністю закриє кордони
Сьогодні, 11:33
Розповіли про стан велосипедиста, якого збила автівка у Луцьку на Рівненській
Сьогодні, 11:09
На коронавірус перевіряють 5 волинян
Сьогодні, 10:52
«Ніяких контактів з Києвом», – Палиця про кураторство на Волині у боротьбі з коронавірусом
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
Від завтра у Володимирі призупинять повністю громадський транспорт Від завтра у Володимирі призупинять повністю громадський транспорт
25 березень, 17:20
Від сьогодні у Луцьку поліцейські та військові патрулюватимуть вулиці міста Від сьогодні у Луцьку поліцейські та військові патрулюватимуть вулиці міста
25 березень, 13:44
У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт У Володимирі поки не зупинятимуть повністю громадський транспорт
24 березень, 13:00
Був одинадцятим покупцем: волинянин влаштував скандал, бо не захотів чекати черги Був одинадцятим покупцем: волинянин влаштував скандал, бо не захотів чекати черги
23 березень, 19:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі – 9 людей з пневмонією
Сьогодні, 11:39
 0
«Повертайтеся або залишайтеся»: через два дні Україна повністю закриє кордони
Сьогодні, 11:33
 0
Розповіли про стан велосипедиста, якого збила автівка у Луцьку на Рівненській
Сьогодні, 11:09
 0
На коронавірус перевіряють 5 волинян
Сьогодні, 10:52
 0
«Ніяких контактів з Києвом», – Палиця про кураторство на Волині у боротьбі з коронавірусом
Сьогодні, 10:50
 0
Медіа
відео
1/8