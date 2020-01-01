«Повертайтеся або залишайтеся»: через два дні Україна повністю закриє кордони





Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав українців, які ще перебувають за межами країни, повернутися додому протягом двох днів або залишитися за кордоном, повідомляє



"Дано ще два дні. А після цього, сидиш ти десь на Цейлоні в хорошій хатині, ну посидь там іще, якщо ти так вирішив", - заявив Аваков і додав, що повернутися до України все ж буде можливо на своєму транспорті.



"Якщо ви прийшли пішки чи приїхали на своїй машині до кордону України, і навіть при цьому втратили паспорт, але ви точно ідентифікуєтеся як громадянин України, вдома вас приймуть завжди", - запевнив міністр.



За даними Міністерства закордонних справ, станом на середу за межами України залишається 20 тисяч людей, які виявили бажання повернутись додому.



До слова, від початку евакуації до України повернулися понад 82 тисячі людей.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на суботу, 28 березня, Україна повністю закриє авіасполучення та перетин кордону потягами та автобусами.Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав українців, які ще перебувають за межами країни, повернутися додому протягом двох днів або залишитися за кордоном, повідомляє "ТСН" "Дано ще два дні. А після цього, сидиш ти десь на Цейлоні в хорошій хатині, ну посидь там іще, якщо ти так вирішив", - заявив Аваков і додав, що повернутися до України все ж буде можливо на своєму транспорті."Якщо ви прийшли пішки чи приїхали на своїй машині до кордону України, і навіть при цьому втратили паспорт, але ви точно ідентифікуєтеся як громадянин України, вдома вас приймуть завжди", - запевнив міністр.За даними Міністерства закордонних справ, станом на середу за межами України залишається 20 тисяч людей, які виявили бажання повернутись додому.До слова, від початку евакуації до України повернулися понад 82 тисячі людей.

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