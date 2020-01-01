На Волині створили штаб з реагування на надзвичайну ситуацію

На Волині затвердили новий склад регіонального оперативного штабуз питань реагування на надзвичайну ситуацію медико-біологічного характеру.Відповідне розпорядження учора, 25 березня, підписав голова Волинської облдержадміністраціїУ документі йдеться про те, що новий штаб формують у зв’язку з ускладненням епідемічної обстановки на території області. Сформували ж штаб розпорядженням Погуляйка від 20 березня, тепер внесли зміни до його складу.Згідно з документом, голова штабу – очільник ОДА Юрій Погуляйко. Заступники голови штабу – це заступники голови ОДАСекретар штабу - заступник начальника управління з питань цивільного захисту облдержадміністраціїУ складі штабу:- заступник начальникаУправління Укртрансбезпеки в області Державної служби України з безпеки на транспорті (за згодою)- начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації- начальник Управління ДСНС України в області (за згодою)- т.в.о. директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» (за згодою)- начальник Головного управління Держпродспоживслужби в області(за згодою)- директор комунального підприємства «Волинська обласна інфекційна лікарня» (за згодою)- начальник Головного управління Національної поліції в області (за згодою)- начальник Управління патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (за згодою)- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації- секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень Луцького міського голови (за згодою)- начальник управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації- в.о. директора державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)Нагадаємо, учора, 25 березня, уряд прийняв рішення про введення надзвичайної ситуації на всій території України та продовження карантину на 30 днів.