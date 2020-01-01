На Волині створили штаб з реагування на надзвичайну ситуацію
Сьогодні, 12:41
На Волині затвердили новий склад регіонального оперативного штабу
з питань реагування на надзвичайну ситуацію медико-біологічного характеру.
Відповідне розпорядження учора, 25 березня, підписав голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
У документі йдеться про те, що новий штаб формують у зв’язку з ускладненням епідемічної обстановки на території області. Сформували ж штаб розпорядженням Погуляйка від 20 березня, тепер внесли зміни до його складу.
Згідно з документом, голова штабу – очільник ОДА Юрій Погуляйко. Заступники голови штабу – це заступники голови ОДА Олександр Троханенко і Тетяна Щербак.
Секретар штабу - заступник начальника управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Сергій Бутюгін.
У складі штабу:
- заступник начальникаУправління Укртрансбезпеки в області Державної служби України з безпеки на транспорті (за згодою) Євген Будолак;
- начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк;
- начальник Управління ДСНС України в області (за згодою) Володимир Грушовінчук;
- т.в.о. директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» (за згодою) Олександр Дудар;
- начальник Головного управління Держпродспоживслужби в області(за згодою) Богдан Лозинський;
- директор комунального підприємства «Волинська обласна інфекційна лікарня» (за згодою) Руслан Морочковський;
- начальник Головного управління Національної поліції в області (за згодою) Юрій Крошко;
- начальник Управління патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (за згодою) Андрій Крутень;
- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Людмила Плахотна;
- секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень Луцького міського голови (за згодою) Григорій Пустовіт;
- начальник управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації Валентин Сушик;
- в.о. директора державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) Наталія Янко.
Нагадаємо, учора, 25 березня, уряд прийняв рішення про введення надзвичайної ситуації на всій території України та продовження карантину на 30 днів.
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з питань реагування на надзвичайну ситуацію медико-біологічного характеру.
Відповідне розпорядження учора, 25 березня, підписав голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
У документі йдеться про те, що новий штаб формують у зв’язку з ускладненням епідемічної обстановки на території області. Сформували ж штаб розпорядженням Погуляйка від 20 березня, тепер внесли зміни до його складу.
Згідно з документом, голова штабу – очільник ОДА Юрій Погуляйко. Заступники голови штабу – це заступники голови ОДА Олександр Троханенко і Тетяна Щербак.
Секретар штабу - заступник начальника управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Сергій Бутюгін.
У складі штабу:
- заступник начальникаУправління Укртрансбезпеки в області Державної служби України з безпеки на транспорті (за згодою) Євген Будолак;
- начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк;
- начальник Управління ДСНС України в області (за згодою) Володимир Грушовінчук;
- т.в.о. директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» (за згодою) Олександр Дудар;
- начальник Головного управління Держпродспоживслужби в області(за згодою) Богдан Лозинський;
- директор комунального підприємства «Волинська обласна інфекційна лікарня» (за згодою) Руслан Морочковський;
- начальник Головного управління Національної поліції в області (за згодою) Юрій Крошко;
- начальник Управління патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (за згодою) Андрій Крутень;
- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Людмила Плахотна;
- секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень Луцького міського голови (за згодою) Григорій Пустовіт;
- начальник управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації Валентин Сушик;
- в.о. директора державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) Наталія Янко.
Нагадаємо, учора, 25 березня, уряд прийняв рішення про введення надзвичайної ситуації на всій території України та продовження карантину на 30 днів.
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