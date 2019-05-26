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В Угорщині загорівся автобус із 40 українцями. ФОТО. ВІДЕО

В Угорщині загорівся автобус із 40 українцями. ФОТО. ВІДЕО
В Угорщині поблизу Будапешта загорівся та повністю згорів автобус, який перевозив українців.

Інцидент трапився сьогодні, 26 березня, зранку, за 19 км від столиці Угорщини, - повідомляє "Mukachevo.ner".

Як повідомила дирекція з управління катастрофами, автобус з чеськими номерними знаками перевозив понад сорок пасажирів.

Всі вони - громадяни України, очевидно, заробітчани. На щастя, всі пасажири змогли вчасно вийти з транспортного засобу і ніхто не постраждав.

Прибулі пожежники не змогли впоратися з полум'ям - автобус повністю згорів.

Причину раптового займання з'ясовує поліція.

В Угорщині загорівся автобус із 40 українцями. ФОТО. ВІДЕО
В Угорщині загорівся автобус із 40 українцями. ФОТО. ВІДЕО
В Угорщині загорівся автобус із 40 українцями. ФОТО. ВІДЕО
В Угорщині загорівся автобус із 40 українцями. ФОТО. ВІДЕО
В Угорщині загорівся автобус із 40 українцями. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: пожежа, Угорщина, автобус, українці
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