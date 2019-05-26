В Угорщині загорівся автобус із 40 українцями. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
В Угорщині поблизу Будапешта загорівся та повністю згорів автобус, який перевозив українців.
Інцидент трапився сьогодні, 26 березня, зранку, за 19 км від столиці Угорщини, - повідомляє "Mukachevo.ner".
Як повідомила дирекція з управління катастрофами, автобус з чеськими номерними знаками перевозив понад сорок пасажирів.
Всі вони - громадяни України, очевидно, заробітчани. На щастя, всі пасажири змогли вчасно вийти з транспортного засобу і ніхто не постраждав.
Прибулі пожежники не змогли впоратися з полум'ям - автобус повністю згорів.
Причину раптового займання з'ясовує поліція.
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Інцидент трапився сьогодні, 26 березня, зранку, за 19 км від столиці Угорщини, - повідомляє "Mukachevo.ner".
Як повідомила дирекція з управління катастрофами, автобус з чеськими номерними знаками перевозив понад сорок пасажирів.
Всі вони - громадяни України, очевидно, заробітчани. На щастя, всі пасажири змогли вчасно вийти з транспортного засобу і ніхто не постраждав.
Прибулі пожежники не змогли впоратися з полум'ям - автобус повністю згорів.
Причину раптового займання з'ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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