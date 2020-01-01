27 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження громадська активістка Вероніка Федосова-Цибульська, бізнесмен Олександр Шараєв, політолог Олександр Новосад, начальник відділу інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості Юлія Левчук (на фото)
Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Венедикта, Ростислав. Зичимо здоров'я, довголіття і успіхів у праці.
Міжнародний день театру встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру і щорічно 27 березня відзначається Центрами ITI і міжнародними театральними товариствами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Венедикта, Ростислав. Зичимо здоров'я, довголіття і успіхів у праці.
Міжнародний день театру встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру і щорічно 27 березня відзначається Центрами ITI і міжнародними театральними товариствами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Поблизу Володимира горіли поля з сухою травою. ФОТО
Сьогодні, 01:03
27 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ДПА скасують, зарплати отримають, ЗНО відбудеться: як карантин вплинув на навчальний рік
26 березень, 23:23
До Луцького міськрайонного суду не пускатимуть без маски
26 березень, 22:48
У Нововолинську місцеві підприємці доставляють товари додому
26 березень, 22:21
Медіа